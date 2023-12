Weihnachten kann kommen: Hamburger räumt groß bei Lotto ab

Für einen Lotto-Spieler aus dem Bezirk Hamburg-Mitte können die Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr etwas größer ausfallen. Denn der regelmäßige Lotto-Spieler aus Hamburg gehört zu den vier Glücklichen, die bei der Ziehung 6 aus 49 am Samstag sechs Richtige getippt hatten.

Nur die Superzahl fehlte für den Jackpot, wie Lotto Hamburg am Montag mitteilte. Mit den Zahlen 16-21-30-38-42-48, aber ohne die Superzahl 9 hat der Hamburger in der zweiten Gewinnklasse gewonnen.

Hamburger gewinnt mehr als 700.000 Euro im Lotto

Drei weitere Glückspilze kommen aus Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die ausgespielte Summe von rund 2,94 Millionen Euro wird zwischen allen vier Gewinnern aufgeteilt: Sie erhalten nun jeweils 734.799,90 Euro.

Da der Jackpot nicht geknackt wurde, wächst er für die Ziehung am Mittwoch auf rund 29 Millionen Euro an. In der 2. Gewinnklasse können potenzielle Glückspilze eine Million Euro abräumen. (dpa/fbo)