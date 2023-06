Und wieder gibt es Streit um die Moorweide in Rotherbaum: Erst ging es um den Posaunentag, dann um den Zirkus „Roncalli“. Nun möchten die Grünen im Bezirk Eimsbüttel auch noch Cornelia Polettos „Palazzo“-Dinnershow verbieten. Gras und Bäume würden zu sehr leiden. Dabei gastierte die Show auch schon im vergangenen Winter dort, ohne große Probleme. Gegen den Grünen-Plan regt sich jetzt massiver Widerstand – und die Star-Köchin äußert sich auch.

Der Zoff um die Moorweide – eine endlose Geschichte. Zuerst wollten die Grünen den Posaunentag im kommenden Mai auf der Grünfläche am Bahnhof Dammtor verbieten, dann den Zirkus „Roncalli“. Jedes Mal stoppte Bezirks-Senatorin Katharina Fegebank (ebenfalls Grüne) die Verbote. Nun wollen die Bezirks-Grünen auch Cornelia Polettos beliebte Dinnershow „Palazzo“ auf der Kleinen Moorweide untersagen. Die „Bild“ berichtete zuerst darüber.

Bezirks-Grüne wollen Dinnershow „Palazzo“ verbieten

Eigentlich findet Polettos Akrobatik-Spektakel, zu dem ein Vier-Gang-Menü serviert wird, an den Deichtorhallen statt. Doch dort befindet sich schon seit Jahren eine Baustelle. Schon im vergangenen Winter war die Moorweide der Ausweichort. Auch dieses Jahr soll hier vom 12. November bis 10. März die Show über die Bühne gehen. Doch Grünen-Fraktionschef Ali Mir Agha ist dagegen: „Wir halten uns an die Empfehlungen der Verwaltung des Bezirksamtes Eimsbüttel. Und die rät aus ökologischen Gründen davon ab“, sagt er zur MOPO. „Das Gras und die großen Bäume drumherum würden Probleme bekommen. Die Bäume können durch die Versiegelung nicht mehr genug Wasser aus dem Boden ziehen.“

Auch im vergangenen Winter fand das Dinner-Spektakel schon auf der Moorweide statt. Georg Wendt/dpa Auch im vergangenen Winter fand das Dinner-Spektakel schon auf der Moorweide statt.

Unterstützung bekommt Cornelia Poletto dagegen von SPD-Fraktionschef Gabor Gottlieb. „Natürlich ist das eine recht lange Zeit, in der das Zelt dort steht“, sagt er zur MOPO. „Und auch mir ist jede Grünfläche in Hamburg wichtig. Aber nach der Show wird der Rasen wieder aufbereitet und nach vier Wochen ist alles wieder grün.“ Auch beim vorigen Mal habe es nach „Palazzo“ keine Probleme gegeben. „Für viele ist die Kochshow ein kulinarisches Highlight zum Jahreswechsel. Es wäre schade, wenn sie in diesem Jahr nicht stattfinden kann“, so Gottlieb. Er hat einen entsprechenden Antrag in die Bezirksversammlung eingebracht. Am Donnerstag wird dort über die Dinnershow auf der Moorweide abgestimmt.

Und was sagt Cornelia Poletto zu dem Ganzen? „Ich bin von dem Standort Kleine Moorweide total begeistert und unsere Gäste waren es auch“, sagt sie zur MOPO. „Es würde mich sehr glücklich machen, wenn ,Palazzo‘ sein Spiegelzelt auch in der kommenden Saison noch mal dort aufschlagen dürfte.“