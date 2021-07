Am kommenden Montag, den 26. Juli, bleiben alle 19 Hamburger Kundenzentren – die ehemaligen Einwohnermeldeämter – geschlossen. Der Grund sind umfangreiche technische Umstellungsarbeiten.

Die Arbeiten sind unter anderem wegen der diesjährigen Bundestagswahl im September von Nöten. Zwar erfolge ein Großteil der Umstellungen bereits am Wochenende, jedoch fänden am Montag notwendige Funktionstests und Nacharbeiten statt, teilte der Hamburger Senat am Mittwoch mit.

Wegen Umbauarbeiten: Hamburger Kundenzentren am Montag geschlossen

„Unser Ziel ist es, die Einschränkungen für unsere Kundinnen und Kunden möglichst gering zu halten“, hieß es aus der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke.

Daher könnten die Kundenzentren nach Abschluss der Funktionstests bereits im Laufe des Montags wieder öffnen. „In diesem Fall sind dann auch kurzfristig Termine für eine Onlinebuchung verfügbar.“ (alu/mp)