Stadtreinigung seit Stunden im Einsatz – wichtige Bitte an Hamburger

Die Sorge vor Glätte hat zumindest einige Hamburger schon die ganze Nacht über auf den Beinen gehalten: Die Stadtreinigung ist schon seit Stunden im Einsatz, um Hamburgs Straßen abzusichern – und bittet alle Verkehrsteilnehmer um Vorsicht.

Auf den wichtigsten Straßen und Radwegen wurde mit Salz und Kies gegen Glätte vorgesorgt, teilt die Stadtreinigung am frühen Dienstagmorgen mit. Seit 0.30 Uhr nachts waren dafür 123 Einsatzkräfte und Fahrzeuge auf Hamburgs Straßen und Radwegen unterwegs.

Hamburg: DWD warnt vor Glätte – so wird das Wetter

In Hamburg und Schleswig-Holstein besteht am Dienstagmorgen bis in den Vormittag hinein stellenweise die Gefahr von Glätte durch Eisregen – davor hatte der Deutsche Wetterdienst gewarnt. Deshalb war der Winterdienst der Stadtreinigung bereits vorsorglich im Einsatz.

Am Morgen ist es zunächst stark bewölkt und es gibt Regen, der auch in Schnee übergehen kann. Gegen Mittag lockert es auf und der Regen lässt nach. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 7 Grad und es weht schwacher bis mäßiger, an der Nordsee frischer bis starker Wind. In der Nacht zum Mittwoch ziehen wieder vermehrt Wolken auf, es regnet gelegentlich und die Temperaturen sinken auf 3 bis 0 Grad und auf Helgoland auf 5 Grad.

Mehr als 3000 Kilometer Straßen bestreut – keine Glätte-Unfälle in der Nacht

In Hamburg werden ganze 317 Kilometer Radwege und insgesamt 3190 Kilometer Straßen im Winterdienst von der Stadtreinigung bestreut. Nebenstraßen bestreut sie in der Regel nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: „Unzureichend und gefährlich“: Diese Baustelle bringt Radfahrer zur Verzweiflung

Dem Lagedienst der Polizei zufolge blieb es in der Nacht zu Dienstag und am frühen Morgen aber ruhig. Glätte-Unfälle gab es noch nicht zu vermelden – mittlerweile hat jedoch in Teilen der Stadt Regen eingesetzt. (ncd/dpa)