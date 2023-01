Wegen beinahe tödlicher Messerstiche auf einen Nachbarn hat das Landgericht Hamburg einen 33-Jährigen zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die Strafkammer sprach den Mann am Montag wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig. Zugleich ordnete das Gericht die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus an: Die Allgemeinheit müsse vor dem Angeklagten geschützt werden.