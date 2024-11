Wegen Elbtunnelsperrung: Hadag setzt auf dieser Linie mehr Fähren ein

Der Alte Elbtunnel in Hamburg ist wegen Sanierungsarbeiten noch bis zum 6. Dezember gesperrt. Deshalb verkehren in dieser Zeit zumindest an den Wochenenden mehr Fähren als sonst zwischen den Landungsbrücken und Steinwerder.

Während der Sperrung des Alten Elbtunnels an den Wochenenden 23./24. November und 30. November/1. Dezember bietet die HADAG eine alternative Route mit der Linie 75 an.

Unter der Woche normaler Fährverkehr

Die Fähren der Linie 75 fahren jeweils zur vollen Stunde ab Landungsbrücken (erste Abfahrt um 7 Uhr, letzte Abfahrt um 19 Uhr) nach Steinwerder. Um 7.15 Uhr starten die Fähren in der Gegenrichtung. Sie verkehren stündlich. Die letzte Fähre Richtung Landungsbrücken legt um 19.15 Uhr in Steinwerder ab.

Unter der Woche verkehren die Fähren der Linie 75 wie gewohnt.