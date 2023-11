Die Nachricht hat eingeschlagen wie eine Bombe: Der NDR rollt an diesem Freitag Vertretern der AfD und der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES) den roten Teppich aus. Die Politiker aus der ultrarechten Ecke erhalten eine Führung durch den Sender. Das Hamburger Bündnis gegen Rechts (HBgR) schäumt vor Wut. Entsetzt reagiert auch der Personalrat des NDR. Beide wollen das auf einer Protestkundgebung deutlich zum Ausdruck bringen.

Das Hamburger Bündnis gegen Rechts kündigt an, dass es am Freitag ab 15 Uhr – also eine halbe Stunde vor Beginn der Führung – eine Protestkundgebung vor dem NDR-Haupteingang (Hugh-Green-Weg 1) in Lokstedt geben wird. Es werden daran auch NDR-Mitarbeiter und Vertreter von Verdi teilnehmen.

NDR-Personalrat kritisiert die einsame Entscheidung des Senders

Nach MOPO-Informationen hat der NDR-Personalrat bei der Leitung des Senders ebenfalls gegen den Besuch von AfD- und DES-Vertretern protestiert. Der MOPO liegt ein Papier vor, in dem der Personalrat daran erinnert, dass der Sender laut NDR-Staatsvertrag der „Verwirklichung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ diene und verpflichtet sei, „die Würde des Menschen zu achten und zu schützen“. Der geplante Besuch der AfD-Fraktion und AfD-nahen Stiftung versetze den Personalrat vor diesem Hintergrund „in tiefe Sorgen“.

Die ehemalige CDU-Politikerin Erika Steinbach ist Chefin der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. dpa Die ehemalige CDU-Politikerin Erika Steinbach ist Chefin der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung.

Weiter heißt es in dem Beschluss: „Mit diesem Besuch dringen Parteien und Organisationen, die Journalisten beleidigen, bedrohen, angreifen und in ihrer Arbeit behindern, in den geschützten Arbeitsbereich von Kollegen ein. Aus unserer Sicht stellte eine Führung durch den NDR, insbesondere durch Redaktionen, Studios und angrenzende Räume, eine mögliche Gefahr für Beschäftigte dar. Es kann bei diesem Besuch somit dazu kommen, dass feste und freie NDR-Beschäftigte, die bereits Angriffe auf AfD-Veranstaltungen erlebt haben, auf Personen treffen, die an Übergriffen auf NDR-Beschäftigte beteiligt waren.“ Der Personalrat bedauere, dass die Entscheidung für den Besuch von der Leitung des NDR ohne Beteiligung von Mitarbeitern getroffen wurde.

Der NDR hatte gegenüber der MOPO erklärt, an dem Besuch festhalten zu wollen.