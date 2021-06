Wegen Corona: Naddel verliert ihren Job – doch sie hat schon einen neuen

Dangast –

Nadja abd el Farrag (55) hatte es nicht leicht: Nach einer Phase der Arbeitslosigkeit und zahlreichen Alkoholabstürzen wollte sie ein neues Leben beginnen. Dafür ging sie nach Dangast an die Nordseeküste, um dort einen Job als Masseurin anzunehmen. Erst Ende des vergangenen Jahres hatte sie dort begonnen – dann aber kam ihr die Corona-Krise in die Quere und der erneute Absturz drohte. Inzwischen hat Dieter Bohlens Ex aber einen neuen Job in ihrer neuen Heimat gefunden.

Angesichts der Corona-Krise musste der Beauty- und Spa-Salon, in dem sie kurzzeitig beschäftigt war, schließen. Doch die 55-Jährige ließ sich davon nicht unterkriegen und hat nun einen neuen Job angenommen: Als Kellnerin im Safthaus Dangast. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sie stolz, wie sie Waffelteig zubereitet oder Flammkuchen serviert.

Unter dem Foto schreibt sie: „Ich sag doch, ich serviere auch. Gastronomie geht auch, alles vielseitig hier“. Die gebürtige Hamburgerin scheint sich jetzt rundum wohl zu fühlen und Spaß an ihrem neuen Job in dem idyllischen Nordsee-Ort in der Nähe von Wilhelmshaven zu haben.

Und auch ihre Fans freuen sich für Naddel. Unter einem Instagram-Video schreibt eine Nutzerin: „Freue mich so, dass du deinen Weg gefunden hast“. Jemand anderes schreibt: „So schön zu sehen, dass es dir gut geht.“ (mp)