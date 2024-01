AfD-Erfolge: Norddeutsche Unternehmer sehen Gefahr für Wirtschaft

Angesichts des Erstarkens der AfD und zunehmender Unzufriedenheit im Land fordert die norddeutsche Wirtschaft die Politik zum Handeln auf. Die Entwicklung gefährde nicht nur die Demokratie, sondern zunehmend auch den Wirtschaftsstandort, sagte der Chef der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein, Philipp Murmann, am Donnerstagabend beim Neujahrsempfang des UV Nord in Hamburg.

„Wer die AfD wählt, wählt eine in wesentlichen Teilen gesichert verfassungsfeindliche Partei und stellt sich damit zumindest indirekt auch gegen unsere freiheitliche Grundordnung. Und allein das Signal schadet auch unserem Wirtschaftsstandort“, so Murmann.

Ein wesentlicher Faktor zum Erhalt dieser Ordnung sei gute Politik. „Eine Politik, die von Persönlichkeiten vertreten wird, die diesen Sinn auch überzeugend vermitteln können“, sagte er. „Mit Blick auf die Ampel sieht es damit gerade nicht so gut aus. Und das ist ein wesentlicher Teil unseres Problems.“

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zeigten sich ebenfalls besorgt, appellierten zugleich aber an die Unternehmer, auch in Krisenzeiten die Zuversicht nicht zu verlieren und ihren Teil zum Zusammenhalt der Gesellschaft beizutragen. Gerade in Hamburg und Schleswig-Holstein seien die wirtschaftlichen Aussichten durch die Kombination von erneuerbaren Energien, innovativen Industrien und weltweiten Handelsverbindungen besser als in anderen Teilen des Landes. (dpa)