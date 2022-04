Wetter in Hamburg: Der nächste Schnee ist angesagt!

April, April, der macht, was er will! Nach dem so sonnigen März heißt es für die Menschen in Hamburg und auch Schleswig-Holstein nun, sich wieder wärmer anzuziehen. Denn im April ist erst einmal ein sehr wechselhaftes Wetter angesagt – sogar Schnee ist möglich.

Bereits am vergangenen Donnerstag dürften die Hamburger ihren Augen kaum getraut haben – in Hamburg hatte es geschneit! Eine weiße Schicht bedeckte Straßen, Gehwege und Frühlingsblumen. Mittlerweile ist der Schnee zwar wieder geschmolzen, doch winterlich bleibt’s fürs erste.

Am Sonntagnachmittag wird es zunehmend ungemütlicher. Wolken ziehen auf und von der Nordsee her kommen Schauer dazu. Zu dem Mix aus Wolken und Regen werden Temperaturen um die sieben Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Hamburg: So wechselhaft und stürmisch wird das Wetter im Norden

Auch der Montag verspricht leider keine wirkliche Besserung. So werden an der Nordsee teils Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde erreicht. Erst am Montagabend soll der Wind wieder etwas nachlassen.

Wetterdienst erwartet Schneefall am Mittwoch

Zwar soll sich das Wetter laut DWD am Dienstag auflockern und die Schauer kürzer werden, doch in der Nacht wird es zunehmend bedeckt und es ist mit Regen, Schneeregen oder Schnee und Temperaturen zwischen ein bis vier Grad zu rechnen.

Am Mittwoch geht es tagsüber wechselhaft weiter. Dann erwartet der Norden weiterhin ein Wechselspiel zwischen Regen, Schneeregen, Wind und Sturmböen. (mp/dpa)