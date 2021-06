Wasserspaß im Sommer – und im Winter: Was Hamburgs neuestes Freibad alles zu bieten hat

Rahlstedt -

Endlich ist es wieder soweit: Hamburger:innen können in der Sonne liegen, den Alltagsstress vergessen und einfach mal abtauchen – in die Pools der Hamburger Freibäder. Pünktlich zum Beginn der Badesaison wurde nun ein neues Schwimm-Paradies in Rahlstedt eröffnet.

Am Dienstag sind die Türen des Hallen- und Freibads von Bäderland in der Rahlstedter Bahnhofsstraße von Michael Pollmann, Umwelt-Staatsrat, und Dirk Schumaier, Bäderland-Geschäftsführer, offiziell eröffnet worden. Das Besondere: Im Außenbereich kann das ganze Jahr über geschwommen werden.



Hamburg: Freibad-Feeling auch im Winter

„Besonders freut es mich, dass wir gleich zu Beginn der Freibadsaison das neue, beheizte Ganzjahresfreibad des Familienbades Rahlstedt in Betrieb nehmen können“, so Pollmann.

Im Sommer beträgt die Wassertemperatur des Beckens 25 Grad, im Winter sogar 28 Grad. Der Pool hat fünf Bahnen und ist 25 Meter lang. Zum Außenbereich gehören zudem eine großzügige Liegewiese und ein Wasserspielplatz für Kinder.

Hamburger Familienbad: Angebote für Groß und Klein

Außerdem werden Gesundheits- und Präventionssport sowie schulische und private Schwimmlehrangebote für Kinder angeboten – insgesamt sollen in diesem Sommer 300 Schwimmlernkurse angeboten werden. Das Familienbad ist barrierfrei.



Der Wasserspielplatz im neuen Hamburger Freibad in Rahlstedt lädt zum Toben ein. Bäderland Foto:

„Mit dem Ersatz für das entfallene Freibad Großlohe, welches nur in der eng begrenzten Sommersaison nutzbar war, hat Bäderland das Versprechen einer Verbesserung des Bade- und Schwimmangebots im Stadtteil und dessen Umgebung zeitgerecht gehalten und umgesetzt“, so Pollmann.



Hamburger Freibad mit fairen Preisen

Auch die Eintrittspreise überzeugen: Kinder unter zwölf Jahren zahlen in der Sommersaison nur 1 Euro, 1,60 Euro zahlen Kinder bis 16 Jahre und 3,50 Euro Erwachsene. In anderen Bäderland-Bäden wären 1,50, 3,10 und 6,60 Euro fällig.

Im Jahr 2018 wurde das Hallenbad renoviert und um den beheizten Pool im Außenbereich ergänzt. Seit vergangenem Dezember sind die Renovierungsarbeiten abgeschlossen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten seitdem jedoch keine Gäste in das Bade-Paradies gelassen werden.

Hamburger Familienbad wurde renoviert

„Wir hätten gerne im Dezember eröffnet. Das hätte den Mehrwert der neuen, wetterunabhängigen Wasserfläche unter freiem Himmel schön veranschaulicht. Aber auch jetzt sind Vorteile klar erkennbar, denn witterungsbedingt liegt in allen anderen jetzt öffnenden Sommerfreibädern die Wassertemperatur bei circa zwölf bis 14 Grad Celsius. Hier in Rahlstedt bieten wir sofort 25 Grad“, so Dirk Schumaier, Geschäftsführer von Bäderland.

Das könnte Sie auch interessieren: Endlich wieder baden! So lief der Start der Freibadsaison in Hamburg

Auch nach dem Lockdown gelten Vorschriften. Laut Informationen des „Hamburger Abendblatts“ dürfen Corona-bedingt zunächst 120 Gäste auf das Gelände – nur mit einem negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, oder mit einem Schnelltest, der nicht älter als zwölf Stunden sein darf. Erst dann kann der Bade-Spaß beginnen.