Rätselhafter Wassereintritt: Hafenschute droht zu sinken

Beinahe-Unglück im Dradenau Hafen: Am frühen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr ans Genter Ufer in Waltershof gerufen. Eine Arbeitsschute drohte zu sinken!

Der Einsatz begann um 4:59 Uhr. Laut einem Sprecher der Feuerwehr war es an der Schute zu einem Wassereintritt ohne ersichtlichen Grund gekommen. Das mit Hafenschlick beladene Arbeitsboot drohte zu sinken.

Die Feuerwehr rückte mit 28 Einsatzkräften an. Sie fuhren mit mehreren Lösch- und Kleinbooten an die Schute heran. Von dem großen Löschboot „Branddirektor Westphal“ wurden große Pumpen an Bord der Schute gehievt und in Stellung gebracht. Durch Abpumpen des Wassers habe man das Boot wieder stabilisieren können, so der Sprecher.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand. (mp)