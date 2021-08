Wasser marsch!: Ab heute hat Hamburg wieder ein Wahrzeichen mehr

Ein Zeichen, dass auch in Hamburg bald wieder der Sommer anbricht, wird ab Dienstag wieder an der Binnenalster zu sehen sein: Die Hamburger Alsterfontäne wird auch in diesem Jahr von April bis November wieder die Stadt verschönern.

Pro Stunde werden rund 180 Kubikmeter Wasser durch die Pumpe laufen – und das täglich von 9 bis 24 Uhr. Die Wasserfontäne ist rund 60 Meter hoch und verschönert seit 1987 die Binnenalster.

Alsterfontäne bekommt energiesparenden Motor

In diesem Jahr gibt es aber eine große Neuigkeit: Die Pumpen bekommen einen neuen Motor, der mehr als 20 Prozent energiesparender arbeitet als der vorherige.

Umweltsenator Jens Kerstan (Die Grünen), die Geschäftsführerin von Hamburg Wasser Nathalie Leroy und der Bezirksamtleiter Falko Droßmann (SPD) werden die Alsterfontäne am 27. April um 13.15 Uhr traditionell einschalten.

Der Start der Wasserfontäne sei auch der Startschuss in den Sommer, so Kerstan. Die Hamburgerinnen und Hamburger können sich also darauf freuen, „ihre“ Alsterfontäne schon bald in voller Pracht wieder zu sehen. (mp)