Was verdient eigentlich eine Stewardess in der First Class?

Über Geld spricht man nicht? Oh doch! Wir machen jede Woche mit Menschen aus Hamburg den Kassensturz. Heute erzählt eine Stewardess aus der First Class.

Eigentlich bin ich gelernte Pferdewirtin. Irgendwann habe ich mich gefragt: „Was mache ich eigentlich, wenn ich 40 bin?“ Ich sattelte um und kam vor knapp 30 Jahren als Stewardess zur Lufthansa. Seit 2007 vor allem auf Langstreckenflügen in der First Class – für Promis, Geschäftsleute und Reiche. Dafür braucht man eine extra Schulung, wird aber nicht extra bezahlt.

Wenn alle sitzen, gibt es erstmal Champagner

Wenn alle Passagiere sitzen, gibt es in der First Class natürlich erstmal Champagner. Wir sind zu zweit für acht Passagiere zuständig – einer in der Bordküche, einer bei den Gästen. Wenn wir in der Luft sind, gibt es ein richtiges Menü aus Amuse Bouche, Kaviar, Vorspeise, Hauptspeise und Dessert. Oft gibt es Steak oder Surf and Turf. Zur Weihnachtszeit stand natürlich auch Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen auf der Karte.

Dann wird der Sitzplatz zum Bett mit Matratze und Bettwäsche umgebaut und die umliegenden Wände werden hochgefahren. Für uns Flugbegleiter gibt es einen kleinen Raum, ähnlich wie eine Schiffskoje. Je nach Strecke schlafen wir zwischen zwei und vier Stunden. Einer muss immer wach sein. In erster Linie sind Flugbegleiter an Bord für die Sicherheit der Gäste zuständig.

Mehrere Tage Aufenthalt in Shanghai, Bangkok oder Singapur

Nach dem Flug müssen Ruhezeiten eingehalten werden. Wenn wir nach Asien fliegen, sind das mindestens zwei Nächte. Manchmal haben wir drei oder vier Tage Aufenthalt, weil es vom Flugplan her nicht anders passt. In Shanghai, Bangkok oder Singapur bin ich immer gerne. Aber generell ist man nach all den Jahren schon ein bisschen satt. Ich muss nicht mehr ständig was Neues sehen.

Zuhause in Hamburg habe ich dann mindestens vier Tage am Stück frei. Da mache ich es mir mit meinen Liebsten gemütlich. Natürlich verpasse ich durch den Job auch einiges: Hochzeiten, Geburtstage, Beerdigungen … Aber ich mache das jetzt so lange, ich kenne es nicht anders.

In Vollzeit habe ich im Monat 70 reine Flugstunden und bin circa 17 Tage unterwegs. Pro Monat verdiene ich wegen meines alten Arbeitsvertrags rund 3600 Euro netto plus Spesen. Das macht 43.200 Euro netto pro Jahr