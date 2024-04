Was verdient eigentlich ein Erzieher in Hamburg?

Über Geld spricht man nicht? Oh, doch! Wir machen jede Woche mit Menschen aus Hamburg den Kassensturz.

Ich bin 54 Jahre alt, Erzieher in einer Krippe in Hamburg und mache das schon seit bald drei Jahrzehnten. Ich mag es sehr, dass ich Kinder beim Großwerden begleiten kann. Es ist eine sinnvolle Tätigkeit, und ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft uns Erzieher braucht.

Erzieher aus Hamburg: „Mein Hund ist mein Luxus!“

Der Betreuungsschlüssel in Krippen in Hamburg ist eng, die Finanzierung knifflig. Wir sind nicht viele im Team, und sobald jemand krank ausfällt, haben wir sofort superviel Arbeit. Das Gehalt könnte auch besser sein. Ich versuche trotzdem fürs Alter vorzubauen. Vor ein paar Jahren haben meine Freundin und ich ein Eigenheim gekauft. Da zahle ich monatlich etwa 800 Euro für einen Kredit ab. Ich habe aber auch noch zwei erwachsene Kinder, die ich unterstütze, und einen Hund. Er ist quasi mein Luxus. Ich würde gerne mehr Zeit mit ihm verbringen, mit ihm in der Natur sein. Mir fehlt neben der Kohle aber auch die Zeit dafür.

Wir fahren nicht so oft in den Urlaub und bleiben dann gerne in Deutschland. Ein Elektroauto mit eigener Ladestation würde ich gerne besitzen. Auch eine Wärmepumpe wäre toll. Zu teuer! Geld ist aber auch nicht alles. Ganz ehrlich: Man kann auch ohne viel erleben. Ich habe jedenfalls nie Langeweile.

Verdienst: 35.400 Euro/Bruttogehalt im Jahr