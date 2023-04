Huch, was machen die denn hier? In der City sind die Hasen los

Sie sind bunt, zwei Meter groß und ziehen alle Blicke auf sich: In der Hamburger City sind die Osterhasen los. Elf riesige Hasenfiguren in knalligen Farben stehen seit Kurzem in der Neustadt verteilt. Wer sie dahingestellt hat und welchen Zweck die Figuren haben? Die MOPO hat nachgefragt.

Zehn bunte und ein goldener Hase schauen auf die Besucher der Hohen Bleichen und des Quartiersplatzes Heuberg. Die Idee dazu stammt von den umliegenden Grundeigentümern, die im „BID Hohe Bleichen – Heuberg“ organisiert sind. BID steht für Business Improvement District – ein begrenztes Geschäftsgebiet, in dem Eigentümer oder Gewerbetreibende in Eigenorganisation Ideen zur Quartiersaufwertung umsetzen. Passend zum Frühjahr wollten sie eine fröhliche Kunstinstallation aufstellen, die Kunden anlockt und die Aufenthaltsqualität verbessert.

Das machen die Osterhasen in der Hamburger City

„Das BID möchte Kunst im öffentlichen Raum verstärkt einsetzen, um einen weiteren Mehrwert für Besucher und Mieter zu generieren“, sagt Mareike Menzel, vom Aufgabenträger „Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH”. Kunst im öffentlichen Raum schaffe einen Zugang für alle Menschen fernab von Museen und Ausstellungen, so Menzel.

Die Reaktionen von Besuchern und Passanten seien bisher durchweg positiv sagt Menzel, vor allem der Überraschungseffekt komme gut an. Während die MOPO vor Ort ist, schießen tatsächlich einige Passanten Fotos mit den Figuren. Den Zulauf kann die City gut gebrauchen, denn die Pandemie und eine verstärkte Konkurrenz durch Online-Händler machen dem stationären Handel das Leben schwer.

Die bunten Osterhasen sind ein echter Hingucker.

Den Entwurf für die Hasen haben die Grundeigentümer selbst angefertigt und umsetzen lassen. Bis zum Ostermontag stehen sie noch in der City. Im nächsten Jahr soll es ein Comeback geben.