Was Karl May im Wendland gesucht hat

Urlauber suchen im Wendland Natur und Ruhe. Beides hat zum Beispiel das Fachwerkstädtchen Gartow im Osten der dünn besiedelten Region genug. Das faszinierte vor mehr als 100 Jahren auch den Schriftsteller Karl May („Winnetou“) aus Radebeul. Bereits vor 300 Jahren war ein weiterer berühmter Dichter häufig im Gartower Schloss zu Gast: Friedrich Gottlieb Klopstock.

Früher Hotel, heute Bioladen

Karl May, noch heute einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller, schrieb neben seinen „Winnetou“-Romanen zahllose Abenteuergeschichten. Einige seiner Erzählungen spielen auch im Schloss Gartow. Um die Schauplätze in Augenschein zu nehmen, reiste May 1898 für einige Tage in das Städtchen und wohnte dort im Hotel „Krug“. Das Hotel gibt es heute nicht mehr, aber das Backsteingebäude steht noch. Ein kleines Holzschild erinnert an den Besuch des schon damals berühmten Schriftstellers. Im Haus in der Hauptstraße 15 ist heute ein Bioladen untergebracht.

Ein Schloss, ein Speicher, eine Kirche

Seit mehr als 300 Jahren ist das Schloss Gartow im Besitz der Grafen von Bernstorff. Davor gehörte es zu einem Rittergut, das bereits vor 800 Jahren erbaut wurde. In diesem Jahr feiert das Städtchen an drei Wochenenden im September das 800-jährige Jubiläum. Zum Schloss gehören mehrere Nebengebäude und die St. Georg-Kirche, die Andreas Gottlieb von Bernstorff 1724 erbauen ließ. Gern gesehener Gast der Grafen war der 1803 in Hamburg verstorbene Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock, der als Freund des Hauses Gartow häufig besuchte. Das Schloss ist heute noch in Privatbesitz und kann nur zu bestimmten Anlässen besichtigt werden. Vor dem Gartower Schloss steht ein Imbisswagen mit Wildspezialitäten aus der Schlossküche – der Besuch lohnt sich: immer unter der Woche von 11 bis 14 Uhr geöffnet. In Sichtweite des Anwesens steht der imposante Zehntspeicher, einer der wenigen erhaltenen barocken Profanbauten in Deutschland. Der Speicher wurde zehn Jahre lang restauriert und ist jetzt Ausstellungsort für moderne Kunst. Geöffnet ist immer freitags von 16 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr.

Im Winter Therme, im Sommer See

An Wasser – und damit natürlich auch an Bade- und Freizeitmöglichkeiten – mangelt es in Gartow nicht. Der 1970 künstlich angelegte und vom Fluss Seege, einem Nebenfluss der Elbe, gespeiste See lädt gleich an mehreren Stränden zum Baden, Surfen und Bootfahren ein. Und zu Wander- und Radtouren um den See. Meistens landen die Ausflügler im „Bootshaus“, einem schön gelegenen Restaurant mit Biergarten direkt am Wasser. Ab April ist hier wieder geöffnet. Wer im Winter schwimmen möchte, ist in der „Wendlandtherme“ gut aufgehoben. Dort gibt es neben dem Schwimmbecken mit einer Riesenrutsche auch ein 34 Grad warmes Solebecken, ein beheiztes Außenbecken und eine Wellness- und Saunalandschaft.

Ein Dorf im Kleinformat

Sie heißen Claus, Carl, Claudia, Astra und Margret. Sie sehen einladend aus – und sie stehen zusammen im „Tiny Haus Dorf Wendland“. Jedes dieser fünf in unterschiedlichen Farben gestrichenen und lustig mit Vornamen benannten Mini-Häuser ist hochwertig ausgestattet und bietet auf 34 Quadratmetern plus Terrasse und E-Bike-Ladestation ausreichend Platz für zwei Personen. Die Unterkünfte sind vor allem für Fahrradtouristen gedacht, die auf dem Elberadweg unterwegs sind und in Gartow Station machen möchten. Einigen Urlaubern gefällt es hier allerdings so gut, dass sie gleich ein paar Tage länger bleiben.

Wölfe und Biber

Gartow und Umgebung lassen sich gut zu Fuß oder per Rad auf verschiedenen Wegen entdecken. Durch die Seege-Niederung führt ein „Kunstpfad“ entlang eines Skulpturenparks. Am Fluss erfahren Spaziergänger auf dem „Biber-Lehrpfad“ einiges über die zweitgrößten Nagetiere der Erde. Rund um das Gartower Wildgatter mit Schwarz-, Dam- und Rotwild verläuft der „Wolfslehrpfad“. Und mit etwas Glück kann man über Elbe oder Seege sogar einen Seeadler kreisen sehen.