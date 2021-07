Was ist denn hier los?: Hotel Atlantic voller Lindenberg-Klone

St. Georg –

Wer am Freitag am Hotel Atlantic in Hamburg vorbeigegangen ist, könnte den ein oder anderen Lindenberg-Klon gesehen haben. Oder sogar den echten Panikrocker?

Die Doubles versammelten sich am Freitag zum ersten Drehtag eines neuen Tatorts vor dem 5-Sterne-Luxushotel. Einer von ihnen: Torsten Exler, der Panikpräsident von Ostdeutschland. Er wird in dem neuen Tatort mit dem Arbeitstitel „Alles kommt zurück“ nämlich eine tragende Rolle spielen.

Hamburg: Hotel Atlantic voller Lindenberg-Klone

Auch die Handlung des Spielfilms dreht sich um Udo Lindenberg und seine Doppelgänger: Kommissarin Charlotte Lindholm, gespielt von Maria Furtwängler, reist privat von Göttingen nach Hamburg, um sich in einem Hotel heimlich mit einem Mann zu treffen. Doch der ist tot, als sie ankommt – und Charlotte Lindholm dringend tatverdächtig. War der Mörder einer der Udo-Lindenberg-Doppelgänger, die gerade wegen eines Castings das Hotel bevölkern? Lindholm ermittelt auf eigene Faust und stößt dabei auf Hinweise, dass der Mord möglicherweise eine Falle gewesen sein könnte.

Das könnte Sie auch interessieren: Corona-Filmdrehs: Hamburger sorgt am Set für Sicherheit – auch beim Knutschen

Der NDR-Tatort wird voraussichtlich vom 9. April bis zum 10. Mai 2021 in Hamburg gedreht. Neben Maria Furtwängler stehen unter anderem der preisgekrönte Schauspieler Jens Harzer sowie Anne Ratte-Polle und Detlev Buck vor der Kamera. Auch Udo Lindenberg wird als Stargast mit dabei sein. (mhö)