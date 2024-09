Was ist da los?! Gratis-Event sorgt für Mega-Schlange in Hamburg

Endlich ist es so weit: Auf den 1. September dürften echte Harry Potter-Fans schon seit Monaten hingefiebert haben. Am Mehr! Theater am Großmarkt findet das „Back to Hogwarts“-Event statt. Mit einem besonderen Gast aus der Zaubererkosmos. Der Andrang war riesig.

Am 1. September um 11 Uhr begann Harrys Reise nach Hogwarts. Jedes Jahr fährt zu dem Zeitpunkt am Gleis 9¾ im King’s-Cross-Bahnhof in London der Zug „Hogwarts Express“ ab zu einem neuen Schuljahr an der Zauberschule Hogwarts. Am Sonntag gab es anlässlich dieses denkwürdigen Tages aus J.K. Rowlings Romanreihe einen enormen Andrang in Hammerbrook: Rund 8000 Leute standen dort am Vormittag Schlange.

Tausende Menschen bei Harry Potter-Event in Hamburg

Familie Müller aus Rothenburg ist nach Hamburg gereist, „um Gleichgesinnte zu treffen“. Laura Stief Familie Müller aus Rothenburg ist nach Hamburg gereist, „um Gleichgesinnte zu treffen“.

Denn: Von 11 bis 17 Uhr gibt es bei dem kostenlosen Event jede Menge Angebote. Aber nur für all diejenigen, die rechtzeitig vor Ort waren. Die Kapazität ist begrenzt. Auf die Glücklichen, beziehungsweise Pünktlichen, warten auf der Außenbühne des Theaters unter anderem Lesungen mit Harry-Potter-Hörbuchsprecher Rufus Beck, ein Quiz und am Mittag einen exklusiven Gast im Interview: Evanna Lynch, Darstellerin von Luna Lovegood. Zusammen mit Bürgermeister Peter Tschentscher eröffnete sie das Event.

Harry Potter-Tattoos, Quidditch und Zaubergetränke

An den zahlreichen Ständen auf dem Gelände gibt es dazu alles, was das Harry Potter-Fanherz begehrt: Popcorn, Lego, Schleich-Figuren, Zwei-Wochen-Tattoos, ein Quidditch-Spiel – und sogar Mini-Zaubertränke, die die man selber kreieren kann. (mp)