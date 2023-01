Immerhin stehen sie nicht wild in der Gegend herum und behindern Passanten – trotzdem: Was ist denn hier bitte los? Am Großmarkt stehen auf einem Hof unzählige offenbar ausrangierte E-Roller und E-Fahrräder. Ein richtiger Elektromobilitäts-Friedhof direkt neben der Lagerhalle vom Scooter-Anbieter Lime in der Banksstraße. Dass E-Scooter nicht ewig halten, ist bekannt. Aber wieso steht hier gleich eine ganze Armada an ausgemusterten Rollern und Fahrrädern des Herstellers Lime in Hamburg herum? Die MOPO hat nachgefragt.

E-Scooter sollen gespendet oder recycelt werden

„Die Scooter-Modelle auf dem zur Lagehalle gehörenden Gelände im Hof werden zur Spende vorbereitet, denn ausgemusterte Bikes und Scooter werden entweder gespendet oder recycelt“, so eine Unternehmenssprecherin zur MOPO. Erst kürzlich habe man zum Beispiel 500 E-Bikes an die Initiative BikesForUkraine gespendet.

Direkt nebenan in der Lagerhalle „werden Batterien aufgeladen oder defekte Fahrzeuge repariert“. Anders als es in anderen Statistiken über die Lebensdauer von E-Scootern heißt, halten laut der Sprecherin E-Bikes und E-Scooter von Lime mindestens fünf Jahre. „Werden ausgemusterte E-Scooter nicht gespendet, werden sie am Ende ihrer Nutzungsdauer mit den richtigen lokalen Partnern zu fast 100 Prozent auf Deponien entsorgt.“

Laut Unternehmensangaben verfügt Lime in Hamburg derzeit über eine Flotte von 4500 E-Scootern. (fkm)