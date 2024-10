Wer an Steueroasen denkt, der hat Palmen, türkisblaues Wasser und nicht enden wollende Strände vor Augen. Trinidad und Tobago, Fidschi, Cayman Islands – das sind Orte, an denen die Reichen dieser Welt ihre Briefkastenfirmen eröffnen, um dem Fiskus ein Schnippchen zu schlagen. Aber es gibt auch Steueroasen, an denen Badehose und Flipflops unangebrachte Kleidungsstücke sind. Eine soll sich im Sachsenwald befinden. MOPO-Reporter schultern ihre Rucksäcke und schnüren ihre Wanderstiefel, um sich selbst einen Eindruck zu verschaffen. Schon der Weg dahin ist abteuerlich. Vor Ort angekommen, sollen Schilder neugierige Augen Fernhalten: „Alarmgesichert – Videoüberwacht – Unbefugten Zutritt verboten.“