15 Prozent Rabatt! 19 Prozent! 30 Prozent! 40 Prozent! Wer derzeit auf den Webseiten der Fahrradhändler unterwegs ist, wird von Reduzierungen geradezu überrollt. Während der Corona-Pandemie waren die Preise für Fahrräder extrem in die Höhe geschossen, Kunden mussten auch in Hamburg teils monatelang warten, die Lager waren leergefegt. Jetzt scheint plötzlich das Gegenteil der Fall zu sein: Viele Händler und Hersteller locken mit unglaublich hohen Rabatten. Woran liegt das – und bleibt das jetzt so?

„Sale Deal“ steht in roten Buchstaben über dem E-Bike auf der Seite des internationalen Online-Fahrradhändlers „fahrrad.de“: Statt ursprünglich fast 6000 Euro wird dieses Modell jetzt für nur noch 4229 Euro angeboten. Direkt daneben: Ein anderes E-Bike, das 4799 statt 5649 Euro kostet.

Immer mehr Rabatte: Fahrräder sind wieder günstiger

Das gleiche Bild ergibt sich bei Deutschlands größtem Onlinehändler „fahrrad-XXL.de“, der mit bis zu 33 Prozent Rabatt bei seinen E-Bikes wirbt. Aber auch Montainbikes, Rennräder oder City-Bikes sind auf einmal deutlich günstiger: Hier gehen die Preise teils bis zu 40 Prozent runter, eins der Stadträder kostet nur noch 600 statt wie vorher 1000 Euro.

Die Online-Fahrradhändler, wie „fahrrad.de“ werben mit teils sehr hohen Rabatten. Screenshot „fahrrad.de“ Die Online-Fahrradhändler – hier „fahrrad.de“ – werben mit teils sehr hohen Rabatten.

„Die Lager der Fahrradhändler sind bis oben hin gefüllt“, sagt Henrik Schmidt, Geschäftsführer von „Concept Cycles Hamburg“, die am Jungfernstieg hauptsächlich Räder der amerikanischen Premiummarke „Specialized“ anbieten. „Während der Corona-Pandemie sind die Umsätze explodiert, viele haben daraufhin mehr bestellt“, sagt er im Gespräch mit der MOPO. „Allerdings werden die Räder hauptsächlich in Asien produziert, wo es wiederum Lieferschwierigkeiten gab.“ Das Resultat: In den Jahren 2020 und 2021 waren auch in Hamburg die Lager der Fahrradhändler leergefegt – obwohl die Nachfrage riesig war.

Die Lager der Fahrradhändler sind wieder sehr voll

„Jetzt ist das zwar behoben, dafür kommt die in den Vorjahren bestellte Ware plötzlich auf einmal“, fährt Schmidt fort. „Die Container stehen vor den Hallen, die wissen gar nicht mehr, wo sie die Räder alle einlagern sollen. Deshalb wollen viele Händler ihre Ware möglichst schnell an die Kunden bringen.“ Auch „Specialized“ bietet im Online-Shop einige Rabatte für Rennräder an: Da geht es zum Beispiel von 1750 auf 1250 Euro, oder von 750 auf 540 Euro runter.

Henrik Schmidt, Geschäftsführer von „Concept Cycles Hamburg“ im Laden am Jungfernstieg. Patrick Sun Henrik Schmidt, Geschäftsführer von „Concept Cycles Hamburg“, im Laden am Jungfernstieg

„Bike-Flut“ nannte Thomas Kunz vom „Verband des Zweiradhandels“ den aktuellen Zustand in der Branche. Schlagartig seien große Mengen an Rädern in den Geschäften angekommen, sagt auch er. Das Angebot sei viel größer als der Bedarf für das gesamte Jahr 2023. Dazu kommt: Laut Zahlen des Zweirad-Industrie-Verbandes (ZIV) wurden in Deutschland im vergangenen Jahr 820.000 Räder mehr ausgeliefert als verkauft. Deshalb kommen zu den vielen neuen Modellen von 2023 in den Lagern auch noch die vom Jahr davor.

Nach Boom: Käufer sind inzwischen zurückhaltender

Vor allem bei nicht-motorisierten Fahrrädern wissen die Händler nicht, wohin damit – immerhin hatte im Jahr 2022 jedes zweite in Deutschland verkaufte Fahrrad einen Elektromotor. „Zum Beispiel bei den Mountainbikes werden fast nur noch E-Varianten verkauft“, schildert Schmidt. Daraus folgt: Bei den Modellen ohne Motor sind die Rabatte auch meistens auffällig hoch.

Bei sehr vielen Online-Händlern, wie hier „Fahrrad-XXL.de“ gibt es derzeit Rabatte. Screenshot „Fahrrad-XXL.de“ Bei sehr vielen Online-Händlern – hier „Fahrrad-XXL.de“ – gibt es derzeit Rabatte.

Es gibt laut ZIV noch andere Gründe, warum die Lager derzeit voll sind: den anhaltenden Krieg in Europa, die Inflation und die Kaufzurückhaltung, dazu das zu Jahresbeginn schlechte Wetter – man habe darum „mit einer Eintrübung des Markts in den ersten Monaten (von 2023, Anm.d.Red.) gerechnet“, so Geschäftsführer Burkhard Stork.

Hoffnung der Fahrradbranche liegt auf E-Bikes

Wer ein Rad fährt, muss es außerdem nicht zwingend gekauft haben: Auch „Leasing“ für E-Bikes wird immer attraktiver. Die Radler zahlen festgelegte monatliche Raten und können das E-Bike für einen bestimmten Zeitraum nutzen. Zielgruppe sind vor allem Angestellte, die das Rad über ihren Arbeitgeber „leasen“.

Die Hoffnung der Branche ruht weiterhin auf den E-Bikes, die nach Prognosen des ZIV dieses Jahr die traditionellen Räder bei den Verkaufszahlen überholen könnten. Nur eben oft zu günstigeren Preisen: „Unsere Branche hat zu Corona-Zeiten teilweise 30 Prozent draufgeschlagen, das wird jetzt wieder einkassiert“, sagt Schmidt. „Ich gehe davon aus, dass sich die Preise wieder nach und nach auf Vor-Corona-Niveau einpendeln werden.“