Warum in dieser Hamburger U-Bahn-Station ganz viele Zettel hängen

Welche Gedanken, Sorgen und Wünsche haben Menschen in Hamburg in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester? Eine Aktion der Hamburger Hochbahn macht sie sichtbar – mit Post-It’s.

„Verzeihen, vergeben, versöhnen“, „Liebe“, „Frieden“ – diese und viele andere Wünsche sind an einer Wand der Hamburger U-Bahn-Station Rathausmarkt zu lesen. Zahlreiche Menschen haben seit Samstagmorgen viele bunte Zettel mit ihren Wünschen, Sorgen und Gedanken an die Wand des unterirdischen Verbindungsweges geklebt. Die Aktion „Station der Worte“ der Hamburger Hochbahn ist ein Projekt gegen die Vereinsamung in der Gesellschaft.

Besondere Aktion: „Niemand ist allein mit seinen Gefühlen“

„Einsamkeit ist oft unsichtbar, aber sie betrifft viele Menschen, gerade in Zeiten der Besinnlichkeit. Mit der ,Station der Worte‘ geben wir den Menschen die Möglichkeit, ihre Gedanken sichtbar zu machen – anonym, aber dennoch in Verbindung mit anderen“, sagte Psychologin und Mitinitiatorin Alica Schellhorn dazu laut Mitteilung. „Dieses Projekt soll zeigen: Niemand ist allein mit seinen Gefühlen.“

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– „Schöner ohne Leichenteile“: Interview zum „Veganuary“: Warum ausgerechnet Bratwurst-Ikone Atze Schröder schon lange vegan lebt

– Hamburg scheint dem BSW egal: Warum bei der Gründung des Landesverbandes nur überregionale Themen verhandelt wurden

– Schlimme Long-Covid-Zahlen: Wenn das Leiden nicht mehr aufhört

– Da kommt was auf uns zu: Wahlen, Bauprojekte, Preise –welche Ereignisse Sie 2025 im Blick haben sollten

– Hamburgs Auf- und Absteiger 2024: Eine Liste von Olaf Scholz über Fischotter bis zu Nina Chuba

– 20 Seiten Sport: Wir sagen nur ein Wort zu Horst Hrubesch: Herzlichen Dank!

– 20 Seiten Plan7: Robbie Williams macht sich zum Affen und die Musical-Nonnen sind zurück

Am Samstag konnten die Zettel mit den Gedanken an die Wände geklebt werden. Sie sollten bis zum Sonntag hängen bleiben.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ein zuvorkommender Mensch“: Stadtteil trauert um „Waschcenter-Johann“

Die Idee dazu stammt den Angaben zufolge aus New York. Dort hatte der Künstler Matthew Chavez ein Schild mit der Aufschrift „U-Bahn-Therapie“ aufgestellt und Zettel und Stifte für die Menschen bereitgelegt. In kurzer Zeit klebten demzufolge rund 3000 bunte Zettel an den Wänden der Haltestelle Union Square. Eigenen Angaben zufolge hat die Hochbahn die Aktion zusammen mit drei Psychologinnen erstmalig nach Deutschland geholt. (dpa/mp)