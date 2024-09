ZDF-Moderator: Dieses Hamburg-Klischee ist falsch – und dieser Snack überschätzt

Meeresbiologe und „Terra X“-Moderator Uli Kunz (49) auf Abwegen: Er moderiert bald live die BBC-Show „Planet Erde III – Live in Concert“ mit spektakulären Naturaufnahmen und Musik von Oscar-Gewinner Hans Zimmer. Am 26. September gastiert die Show in der Barclays Arena. Die MOPO fragte den Wahl-Wellingsbüttler nach seinen ganz persönlichen Hamburg-Erfahrungen.

1. Einen Tag Bürgermeister von Hamburg – meine erste Amtshandlung:

Meeresbiologie als Schulfach einführen.

2. An diesem Ort in Hamburg geht mir das Herz auf:

Im Paddelboot auf der Alster nördlich der Mellingburger Schleuse. Nachts. Still und ganz weit weg. Mittendrin.

Auch tot bringt Heinz Erhardt ihn zum Lachen

3. Mein Lieblingshamburger oder meine Lieblingshamburgerin:

Heinz Erhardt. Der „wohnt“ bei mir um die Ecke in seinem Park. Und wenn ich mit dem Rad durchfahre, muss ich immer lachen.

4. Mein liebstes Hamburg-Klischee – und was dran ist:

In Hamburg ist es immer zu kalt. So’n Quatsch. Überall anders ist es immer zu heiß.

Beim Essen mag’s Kunz klassisch

5. Diese Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und diese völlig überschätzt:

Unverzichtbar: Labskaus. Besonders auf schaukelnden Fähren nach Helgoland, wenn alle schon grün sind. Die Farbe macht sich auf dem Teppich so gut. Überschätzt: Fischbrötchen. Gibt ja bald nur noch Brötchen, aber keinen Fisch mehr.

Uli Kunz wuchs zwar im Badischen auf, Labskaus mag er aber trotzdem. picture alliance/dpa/KMG/die-kartoffel.de Uli Kunz wuchs zwar im Badischen auf, Labskaus mag er aber trotzdem.

6.Drei Dinge, die mich glücklich machen:

Eisberg, Klapprad, saure Gurke.

7. Darüber musste ich zuletzt richtig lachen:

Eine Szene aus einer Folge „Tatortreiniger“. Schotty springt mit blonder Perücke aus’m Heli und macht Flickflack. Ich muss weinen.

8. In diesem Laden hatte ich meinen schlimmsten Absturz:

In Hamburch war das nich. Aber in Mexiko. Und nur für die anderen, ich trink ja nix. Legendär.

Planet Erde III – Live in Concert: Barclays Arena; 26.09., 20 Uhr; Tickets ab 59,90 Euro