Bei 19 Grad, Wind und Dauerregen zieht es einen nicht gerade an den Badestrand – es scheint, als hätte der Sommer sich bereits aus Hamburg verabschiedet. Nora Batinić und Helena Gerwin profitieren davon ungemein. Die beiden Frauen haben gerade ein Café in Altona eröffnet. Das Konzept ist ganz neu in Hamburg.

Das Café „Kapitel Drei“ in der Hospitalstraße 69 ist ein bisschen wie eine Höhle, in der man sich verstecken und dem Alltag entfliehen kann und aus der man am besten erst nach ein paar Tagen wieder rauskommen möchte. Die Zeit bräuchte man auch, um sich einen ersten Überblick über das große Büchersortiment zu verschaffen, das hier angeboten wird – zum Kaufen, Leihen, direkt verschlingen.

Altstadt: Dafür steht der Name vom Café „Kapitel Drei“

„Kapitel Drei“ – das steht für das dritte Kapitel, das die Eröffnung des Cafés nach der Schule und dem Studium für Nora Batinić und Helena Gerwin (beide 27) darstellt. „Wir haben BWL studiert, aber das war eher ein Verlegenheitsstudium. Wir wollten beide nicht in die Wirtschaft“, berichtet Batinić.

Zum Buch gibt's zum Beispiel Sandwiches und Cappuccino. Florian Quandt Zum Buch gibt‘s zum Beispiel Sandwiches und Cappuccino.

Stattdessen hatten die beiden Frauen, die sich seit der siebten Klasse kennen, schon immer den Wunsch, zusammen etwas zu gründen, sagen sie. „In anderen Städten sind wir gerne in Büchercafés. In Hamburg hat uns so etwas bisher gefehlt“, erklären sie. Nach der Renovierung war das Café im Juni fertig. Und die Resonanz hat die beiden überwältigt: „Offenbar war das Bedürfnis nach einem Café mit einem solchen Konzept groß. Mit so einem Ansturm haben wir nicht gerechnet“, so Batinić.

Während die Gäste lesen, können sie Kaffee und Tee trinken, Croissants, Kuchen und Sandwiches essen – „alles vegan“, so die beiden Frauen. Eine Wand wurde den Empfehlungen gewidmet. Jeden Monat stellen die beiden und ihre Kunden Bücher zu einem bestimmten Thema auf das Regal. Die Einrichtung versprüht Retro-Charme, die verschiedenen Räume sind verschiedenen Genres gewidmet. „Es ist so toll, seine Leidenschaft auszuleben“, sagt Batinić.