Warten in Campingstühlen: Ansturm auf Corona-Tests am Hamburger Flughafen

Der Andrang am Corona-Testzentrum im Hamburger Flughafen war schon vor den Feiertagen groß – über Weihnachten scheint die Nachfrage nach den PCR-Tests nochmal zugenommen zu haben. Selbst bei frühem Anstellen in die lange Warteschlange gab es keine Garantie auch tatsächlich dranzukommen.

Bilder wie diese kennt man sonst vom Verkaufsstart des neusten iPhones vor den Apple-Stores: Menschen sitzen in den frühen Morgenstunden in Campingstühlen und in Schlafsäcke gehüllt vor dem Testzentrum in Fuhlsbüttel, berichtet ein MOPO-Leser. Er stand bereits seit 4.30 Uhr am Sonntag bei eisigem Wind und 3 Grad Celcius in der Warteschlange, um noch einen PCR-Test zu bekommen. Bereits am 2. Weihnachtstag sei er dort gewesen, musste das Testzentrum aber nach knapp zwei Stunden Wartezeit unverrichteter Dinge wieder verlassen.

Ansturm auf Corona-Tests am Hamburger Flughafen

Bereits gegen 10 Uhr morgens wurde am Samstag die Annahme für diejenigen, die einen PCR-Test machen wollten, gestoppt – und das Testzentrum hat um 8 Uhr überhaupt erst geöffnet. „Die Schlange ging bis zum Terminal 2, alle mussten in der Kälte stehen. Und dann reist man extra da an und zahlt noch immense Parkgebühren – für nichts“, ärgert sich der MOPO-Leser weiter. Für ihn ist es unverständlich, warum bei der hohen Nachfrage nicht anders kalkuliert wird und die Teststationen nicht anders verteilt werden.

Auf der Website des Betreibers gibt es einen Hinweis, sobald die Testkapazitäten aufgebraucht sind. Dann steht dort: „Aufgrund hoher Nachfrage haben wir einen Annahmestopp und die Warteschlange geschlossen.“

Hamburg Airport: Keine Terminvergabe mehr für Corona-PCR-Tests

Das Testzentrum am Hamburger Flughafen wird von dem Unternehmen Centogene betrieben. Dort werden für Menschen ohne Symptome sowohl die zuverlässigeren PCR-Tests als auch die Antigen-Schnelltests angeboten. Für den Schnelltest kann vorher ein Termin zur Probenabgabe gebucht werden, und auch für die PCR-Tests gab es sonst eigentlich eine Terminvergabe. Inzwischen registrieren sich Testpersonen allerdings nur noch online und kommen dann ohne Termin an die Teststation – kein Wunder also, dass sich lange Schlangen bilden.

Mittlerweile gibt es zwar etliche – auch private – Testzentren in Hamburg, doch die meisten bieten entweder nur Schnelltests an oder führen PCR-Tests nur unter bestimmten Bedingungen durch – einen Überblick gibt es hier. Und wer verreist, für den ist natürlich das Testzentrum am Flughafen die erste Anlaufstelle.

Hamburg: Das sagt Centogene zum Annahmestopp an Weihnachten

Laut dem Betreiber des Testzentrums hing der frühe Annahmestopp über die Feiertage allerdings nicht damit zusammen, dass zu wenig PCR-Tests zur Verfügung standen. „Wir hatten über die Weihnachtstage unsere Öffnungszeiten reduziert, um auch unseren Mitarbeitern etwas freie Zeit zu gewähren. Daher war in der verfügbaren Zeit nur eine begrenzte Anzahl an Tests möglich”, erklärt Dr. Volkmar Weckesser, Vorstandsmitglied bei Centogene, gegenüber der MOPO.

Über die Weihnachtstage sei die Nachfrage sehr groß gewesen. „Daher konnten wir nicht allen Kunden wie gewünscht einen Test anbieten”, heißt es weiter. Seit Sonntag sei das Testzentrum allerdings wieder zu den regulären Öffnungszeiten übergegangen. Bei erhöhter Nachfrage würden die Testkapazitäten auch noch weiter aufgestockt.