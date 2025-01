Streit um Parkplätze, zwei der gefährlichsten Bahnhöfe Hamburgs und ein verrottendes Einkaufszentrum: In Hamburgs größtem Bezirk Wandsbek gibt es immer etwas zu tun. Chef im Bezirksamt ist seit 13 Jahren Thomas Ritzenhoff (SPD). Die MOPO hat mit ihm außerdem noch darüber gesprochen, warum das Bezirksamt umziehen muss, wie es mit der geplanten Flüchtlingsunterkunft in Duvenstedt weitergeht, warum der 63-Jährige im Vergleich zu anderen Bezirkschefs selten in der Öffentlichkeit gesehen wird – und warum er ein Trampolin in seinem Büro hat.