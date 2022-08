War’s das mit dem Sommer? So wird das Wetter in Hamburg

Nach der extremen Hitze der vergangenen Wochen ist jetzt Zeit zum Durchlüften: In den nächsten Tagen folgen laut des Deutschen Wetterdienstes etwas gemäßigtere Temperaturen in Hamburg. An der deutschen Küste sind Schauer und sogar Gewitter möglich, im Rest des Nordens ist in nächster Zeit mit wenig Wasser von oben zu rechnen.

Besonders an den östlichen Abschnitten der Ostsee und nahe Fehmarn kann es bis zum Samstagabend zu starken Gewitter mit Sturmböen von bis zu 75 Kilometern pro Stunde kommen. Starkregen und Hagel sind ebenfalls möglich. An der Nordseeküste sind bis Sonntagabend Windböen um die 55 Kilometer pro Stunde angesagt.

Wetter im Norden: Temperaturen sinken

Der Sonntag wird insgesamt freundlich und meist trocken, bei maximal 19 bis 22 Grad und mäßigem bis frischem Nordwestwind. In der Nacht zum Montag kann es locker bis stark bewölkt werden, an der Nordsee sind einzelne Schauer möglich bei Tiefstwerten um 12 bis 14 Grad.

Montag und Dienstag herrscht wechselnde Bewölkung mit gelegentlichen Schauern und schwachem Wind in Küstennähe. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber weiterhin auf einem Niveau zwischen 19 und 23 Grad und nachts zwischen 8 bis 13 Grad.

Die große Hitzewelle scheint vorerst also vorüber zu sein, doch die Sonne bleibt uns erhalten. „Die Tageshöchstwerte gehen insgesamt zurück und laden zum Durchlüften der eigenen vier Wände ein“, sagt Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst. (abu)