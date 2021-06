Warnung an Autofahrer: HSV und Shows: Am Volkspark droht heute Verkehrschaos

Fußball und Show: Gleich mehrere große Veranstaltungen finden am heutigen Sonnabend im Hamburger Volkspark statt. Deshalb wird vor einem Verkehrschaos gewarnt: Autofahrer sollen unbedingt auf die Bahn umsteigen.

Am 8. Februar werden in der Barclaycard Arena drei Shows von „Holiday on Ice“ aufgeführt, dort ist der erste Einlass ab 12 Uhr. Gleichzeitig spielt im Volksparkstadion der HSV gegen den Karlsruher SC – vor ausverkauftem Haus. Einlass ist hier ab 11 Uhr.

Hamburg: Barclaycard Arena warnt vor Stau-Chaos

Da sich die beiden Veranstaltungen überschneiden, ist es absehbar, dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um den Volkspark bei An- und Abreise mit dem Auto kommen wird. Marc-Oliver Pabst, der Sprecher der Barclaycard Arena, rät Besuchern daher dringend, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, um Unannehmlichkeiten zu verhindern. (mp)