Warnstreik! Sendebetrieb beim NDR eingeschränkt

Wer am Donnerstag das berühmte rote Sofa im NDR Fernsehen verfolgten wollte, biss zum Abendbrot in einen sauren Apfel: „DAS!“ ist kurzfristig ausgefallen. Kurz zuvor hatte die Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik aufgerufen. Auch eine andere öffentlich-rechtliche Anstalt wurde am Donnerstag bestreikt.

Seit Donnerstagabend, 18.15 Uhr bestreikt Verdi den NDR. Am Freitagmorgen (9 Uhr) will die Gewerkschaft die Maßnahme wieder beenden. Bislang habe es acht erfolglose Verhandlungsrunden zwischen NDR und Verdi gegeben. Die Anstalt biete laut Streikaufruf zwei Prozent mehr Gehalt statt 5,9 Prozent, wie von der Gewerkschaft gefordert, an – das reiche nicht, um die „massiv steigenden Preise“ auszugleichen.

Warnstreik im NDR – „DAS“ am Donnerstag ausgefallen

Verdi fordert außerdem eine Mindesterhöhung der Gehälter um 300 Euro und eine wertgleiche Anpassung des Honorars. für Freie Mitarbeiter:innen. „Wenn wir den NDR von seinem Konfrontationskurs noch abbringen wollen, wenn wir gerade auch für Teilzeitbeschäftigte und Befristete mit hohen Energierechnungen mehr Einkommen erreichen wollen – dann müssen wir jetzt ein deutliches Zeichen setzen“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Selbst dann, „wenn das heißt, dass Sendungen ausfallen, die uns eigentlich am Herzen liegen.“ Das bekam das Publikum umgehend zu spüren. Anstelle von „DAS“, wo Schauspieler und Musiker Daniel Donskoy zu Gast sein sollte, lief die Wiederholung der Doku „30 Jahre DAS“. „Es gibt einen Streik und wir sind deshalb nicht sendefähig“, erklärte die Redaktion der Sendung auf ihrer Facebook-Seite.

Auch die Landesmagazine um 19.30 Uhr standen teils auf der Kippe. Während das „Nordmagazin“ aus Mecklenburg-Vorpommern, „Hallo Niedersachsen“ und das „Hamburg Journal“ letztlich trotz des Warnstreiks wie gewohnt über die Bühne gingen, war die Verdi-Maßnahme beim „Schleswig-Holstein Magazin“ deutlich sichtbar. Das Moderations-Duo Christoffer Scheffelmeier und Harriet Heise empfing die Zuschauer:innen nicht aus dem Studio, sondern aus dem Schaltraum. Die Regie sei nicht komplett besetzt, sagte Scheffelmeier: „Wir versuchen jetzt mal, das Beste daraus zu machen“

Verdi bestreikt auch den SWR

Auch der SWR wurde am Donnerstag aufgrund eines unzureichenden Arbeitgeber-Angebots bestreikt. Im Südwesten musste das Publikum daher auf die Sendung „Zur Sache Baden-Württemberg“ verzichten.