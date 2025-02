Jede Menge Streik in Hamburg: Fähren stehen still, Müllabfuhr kommt nicht

Auf die Hamburgerinnen und Hamburger kommen am Donnerstag weitere Warnstreiks der öffentlich Beschäftigten zu. Diesmal dürften die Auswirkungen deutlicher zu spüren sein als noch am Dienstag.

Es geht um die Fähren, Müllabfuhr, Theater und Behörden: In mehreren Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi in Hamburg zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Massive Einschränkungen werden am Donnerstag (ab 4 Uhr) im Betrieb der Hafenfähren erwartet.

Voraussichtlich werden alle Fähren stillstehen, wie der städtische Fährlinienbetreiber Hadag mitteilte. Beschäftigte am Flughafen sind mit Beginn der Nachtschicht zum Warnstreik aufgerufen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg Airport wird bestreikt: Diese Flüge fallen aus – Appell an Reisende

Die Stadtreinigung wird von Donnerstag bis einschließlich Montag bestreikt. Auch hier dürften die Auswirkungen deutlich spürbar sein. Verdi hat unter anderem auch Beschäftigte der Hamburg Port Authority, der Theater sowie der Bundesagentur für Arbeit für Donnerstag zum Warnstreik aufgerufen. Darüber hinaus sollen sich Beschäftigte der Bezirksämter und Fachbehörden anschließen. (dpa)