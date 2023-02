Warnstreik bei der Stadtreinigung: Diese Recyclinghöfe sind heute geschlossen

Nichts geht, heißt es am Samstag auf mehreren Hamburger Recyclinghöfen. Die Beschäftigten wollen Druck im Tarifstreit machen. Selbst wo gearbeitet wird, kann es zu Einschränkungen kommen.

An den betroffenen Höfen werde nichts angenommen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Samstagmorgen. „Da geht nichts. Da kann auch nichts abgeliefert werden.“ Betroffene Kunden hätten Verständnis gezeigt. Die Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen an den Höfen sei gut.

Warnstreik bei der Stadtreinigung: Recyclinghöfe teilweise geschlossen

Geschlossen seien etwa die Recyclinghöfe Feldstraße im Stadtteil St. Pauli, Wilma-Witte Stieg 6 in Wandsbek, Rondenbarg 52 in Altona und Neuländer Kamp 6 in Harburg. Auch andernorts gebe es Schließungen beziehungsweise Einschränkungen, hierzu fehle noch ein genauer Überblick. Auch die Straßenreinigung sowie die Containerabfuhr seien betroffen. Gegen 13 Uhr ist eine Abschlusskundgebung an der Feldstraße geplant.

Die Stadtreinigung selbst hatte zuvor mitgeteilt, dass aufgrund der Einschränkungen auf den Recyclinghöfen keine Laster oder Transporter abgefertigt werden könnten. Auch die Annahme von größeren Entsorgungsmengen sei nicht möglich.

Warnstreik soll Druck beim laufenden Tarifstreit machen

Mit dem Warnstreik wollen die Beschäftigten ihren Forderungen im laufenden Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Die zweite Verhandlungsrunde ist am kommenden Mittwoch und Donnerstag geplant. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber monatlich 500 Euro mehr.

Am Freitag hatte bereits ein Streik, zu dem Verdi aufgerufen hatte, den Hamburger Flugverkehr am Helmut-Schmidt-Airport lahmgelegt. Kein einziges Flugzeug startete oder landete. Seit Samstagmorgen läuft der Betrieb dort wieder normal. (dpa/mp)