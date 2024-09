Die Tanzenden Türme auf St. Pauli, eine ideal gelegene Adresse für eine Behörde. Zentral, gut angebunden, moderne Räumlichkeiten. Nicht ohne Grund planen die Wirtschaftsbehörde, die Verkehrsbehörde und die Hamburg Marketinggesellschaften Ende 2026 dort einzuziehen. Doch was kostet so eine Lage? Nicht nur heute, sondern auch in 10 oder 20 Jahren? Denn der Mietvertrag zwischen den Behörden und des Inhabers der Kiez-Immobilie ist auf zwei Jahrzehnte festgelegt. Und das wird horrend teuer. Wieviel Steuergelder dort künftig in den Quadratmeter fließen, lesen Sie hier.