Die Linke hat im Bund abgeräumt. Den Erfolg bei der Bundestagswahl will die Partei um Fraktionschefin Cansu Özdemir auch am Sonntag in Hamburg fortführen, die 14,4 Prozent, die in der Hansestadt geholt wurden, bestätigen. Gelingt das? Die MOPO fragte bei Linken-Wählern nach, ob sie auch bei der Bürgerschaftswahl für die Partei stimmen werden.