Vorverkauf gestartet: Erste Acts für MS Dockville 2021 stehen fest

Bunt, laut und geil wäre das MS Dockville am vergangenen Wochenende geworden! Wegen der Corona-Pandemie fällt das Festival in diesem Jahr aus. Dafür haben die Veranstalter aber jetzt einen Teil des Line-ups für das kommende Jahr bekannt gegeben. Die Tickets von 2020 können bekanntlich übernommen werden, der Vorverkauf startet unterdessen mit einem Restkontingent.

Am vergangenen Freitag sorgten die Veranstalter des MS Dockville 2021 „für einen ordentlichen Schub an Vorfreude“. So gaben Organisatoren die ersten Acts für das Festival in Wilhelmsburg bekannt – darunter Musiker, die nach dem Ausfall 2020 auch für nächstes Jahr bestätigten, aber auch viele neue Künstler.

MS Dockville 2021 in Hamburg: Diese Bands stehen jetzt fest

Im kommenden Jahr gibt es Pop vom Schweizer Singer-Songwriter Faber und der Hamburgerin Alli Neumann. Dazu kommt britischer Rap von Little Simz, deutschsprachiger Hip-Hop von Die Orsons, Cloud-Rap von Yung Hurn sowie Indie-Pop von den Leoniden, Jeremias und der Newcomer-Band Provinz.

Für elektronische Beats sind unter anderem Denis, Perel und Under Black Helmet angekündigt. Sanfter wird es bei Soul von Arlo Parks und Folk-Klängen von Jules Ahoi.

Das MS Dockville findet vom 13. bis 15. August 2021 statt. Auch wenn viele Festivalfreunde die Tickets für dieses Jahr behalten haben, gibt es noch ein begrenztes Restkontingent.