Die Juristin Tatjana König ist im Vorstand der Körber-Stiftung, die sich für „Innovation“, „Internationale Verständigung“ und eine „Lebendige Bürgergesellschaft“ einsetzt.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Tatjana König, warum Preisträger:innen des Deutschen Studienpreises ein Kommunikationstraining bekommen und von Menschen, die im Alter Start-ups gründen. Außerdem verrät sie, warum sie noch nicht so richtig in Hamburg angekommen ist.

Natürlich darf auch die Top 3 nicht fehlen, in der Tatjana König ihre Lieblingsplätze für die Mittagspause verrät.

Folge 363 (Donnerstag, 02.12.) mit Tatjana König

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit mehr als einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür spricht Gute-Leude-Chef Lars Meier fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: Macher:innen, Musiker:innen, Models und Politiker:innen, genauso wie Sportler:innen, Freiberufler:innen und Helfer:innen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt.