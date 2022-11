Mit besonderer Maske: 44-Jähriger soll Hamburger Bio-Märkte überfallen haben

Er hatte eine Vorliebe für Biomärkte, überfiel gleich mehrfach „Tjaden’s Bio Frischemarkt“ an der Fruchtallee. Die Polizei erwischte ihn, als er offenbar gerade wieder eine Filiale an der Martinistraße überfallen wollte. Jetzt steht der mutmaßliche Serienräuber vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44-Jährigen Raub in sechs Fällen, dabei in fünf Fällen im besonders schweren Fall vor. Zwischen August 2021 und Mai 2022 soll er jeweils maskiert mit einer Latex-Maske und mit einer Soft-Air-Pistole bewaffnet in verschiedene Filialen der Biomarkt-Kette „Tjaden’s Bio Frischemarkt“ in Hamburg gestürmt sein. Mit der Waffe soll er jeweils die Kassierer bedroht und Geld gefordert haben. Insgesamt soll er so 4125 Euro erbeutet haben.

Polizisten vor dem Biomarkt an der Fruchtallee in Eimsbüttel, der mehrmals überfallen wurde.

Rückblick: Die Raubserie beginnt mit einem Überfall auf eine Filiale an der Fruchtallee in Eimsbüttel am 24. August 2021. Am selben Standort folgen noch vier weitere, alle innerhalb weniger Monate. Danach zieht der Täter ins nur wenige Kilometer entfernte Eppendorf, überfällt dort am 6. Mai 2022 die Filiale an der Martinistraße. Dort legt sich die Polizei schließlich auf die Lauer. Mit Erfolg. Am 9. Juni können die Fahnder des Mobilen Einsatzkommandos (LKA 24) einen Verdächtigen stellen, der sich im Bereich des Bio-Marktes auffällig hin und her bewegt. Sie umstellen den Mann, der tatsächlich eine Schreckschusswaffe bei sich hat – und eine auffällige Maske trägt.

44-Jähirger nach Überfällen auf Biomärkte und Pizzeria vor Gericht

Die Fahnder stellen die Waffe, die Maske und weitere mutmaßliche Tatgegenstände sicher, nehmen den Mann fest. Ein von ihm laut Polizei freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt 2,3 Promille. Das Besondere an der Maske: Bei ihr handelt es sich um eine Vollkopflatexmaske, die den Träger wie einen alten Mann aussehen lässt. Sie ist offenbar von so guter Qualität, dass auf den ersten Blick gar nicht erkennbar ist, dass es sich um eine Maske handelt. Zur weiteren Tarnung soll der Mann zudem oft noch einen Mundschutz bei seinen Taten getragen haben.

Neben den Überfällen auf die Biomärkte soll er auch am 28. August vergangenen Jahres versucht haben, eine Pizzeria in der Borsteler Chaussee zu überfallen. Nachdem er diese betreten und von den anwesenden Mitarbeitern „Kohle! Geld!“ gefordert haben soll, wurde er von einem der Männer am Arm gepackt und aus dem Laden geschubst. Der Mann entkam auf einem Fahrrad.

Ab Donnerstag wird dem mutmaßlichen Serienräuber vor der Großen Strafkammer der Prozess gemacht.