Vorfrühling in Hamburg: Jetzt kommen „rekordverdächtige Werte“

Nach dem traumhaften Wetter am Wochenende können sich die Hamburger auf einen ebenso sonnigen Wochenstart freuen. Die Temperaturen werden für Februar erstaunlich mild – Experten sprechen sogar von „rekordverdächtigen Werten“.

Bei Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 17 Grad zog es die Hamburger am vergangenen Vorfrühlingswochenende zu Spaziergängen an Elbe und Alster. Doch das soll es nicht gewesen sein: Für Montag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut frühlingshaftes Wetter vorausgesagt. Bei Sonnenschein satt liegen die Höchsttemperatuten in Hamburg und Schleswig-Holstein bei 13 bis 18 Grad.

Wetter in Hamburg: Vorfrühling hält Einzug

Wer es am Wochenende nicht getan hat, kann zum Wochenstart sein erstes Eis des Jahres bei weiterhin sonnigen Temperaturen genießen.

Laut einem Sprecher des DWD sind das „für Februar rekordverdächtige Werte“. Nur an der Küste bleibe es mit maximal elf Grad kühler. Die Nacht zu Dienstag soll weiterhin trocken und mild bleiben – die Temperaturen kühlen dann auf vier bis sieben Grad ab. Der Dienstag werde mit einem Mix aus Sonne und Wolken beginnen. Auch am zweiten Tag der Woche können die Temperaturen in Hamburg auf 17 Grad steigen. An der Grenze zu Dänemark bleibt es mit Höchstwerten um elf Grad kühler. (prei/dpa)