Vor Tierheim angebunden: Woher stammen diese Hunde?

Immer wieder werden Tiere einfach ausgesetzt, das ganze Jahr über, aber vor allem in der Ferienzeit im Sommer. So auch am Mittwoch in Lokstedt.

Gleich zwei kleine Hunde – eine schwarze Hündin und einen beigefarbenen Rüden – fanden die Tierschützer:innen des Franziskus-Tierheims: angebunden vor ihrem Gebäude an der Lokstedter Grenzstraße.

Hamburg: Zwei Hunde vor Franziskus-Tierheim ausgesetzt

Beide Hunde sind etwa ein Jahr alt, zwar gechippt, aber nicht registriert. Der Rüde sei unkastriert, die Hündin trug ein pinkfarbenes Geschirr. Das Franziskus-Tierheim sucht nun nach Informationen zur Herkunft der Tiere.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich per E-Mail an das Tierheim zu wenden (info@franziskustierheim.de). Auch über die eigene Facebook-Seite nimmt das Tierheim Nachrichten entgegen. (fbo)