Der Goldpreis auf Allzeithoch! Noch nie war das Edelmetall so wertvoll. Klar, dass manche Bürger auf die Idee kommen, Oma Ernas Ehering und Tante Lieselottes Halskette in klingende Münze zu verwandeln, bevor der Kurs wieder fällt. Aber Vorsicht! Denn wer sich im Dschungel aus 333er, 585er und 900er Gold nicht gut auskennt, verirrt sich leicht – und dann sind es am Ende womöglich vor allem Geschäftemacher, die sich die Hände reiben. Die MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und Thomas Hirschbiegel haben sich als Lockvögel betätigt und die Seriosität von Goldankäufern getestet. Was die beiden dabei erlebt haben? Sie glauben es nicht!