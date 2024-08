„Da kommst du spät abends aus dem Urlaub und die Zufahrt zu deinem Grundstück ist komplett abgesperrt“: So erging es Klaus-Peter Hesse (57), der am Hainholzweg in den Harburger Bergen wohnt. Die Straße komplett gesperrt, überall Schilder und Baken. Anwohner sind stinksauer. Was hat es mit der Maßnahme auf sich? Das sagt die Behörde.