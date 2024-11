Von Hamburg nach …: Video deutet neue Direktverbindung an

Von Fuhlsbüttel nach Abu Dhabi? Ein Video von Etihad Airways lässt darüber spekulieren, ob dies bald möglich sein könnte. Die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate verkündete am Montag zehn neue Verbindungen nach Abu Dhabi. Könnte auch Hamburg dazu gehören?

Es sei ein „historischer Moment“ für die Fluggesellschaft: Etihad Airways verkündete am Montag gleich zehn neue Flugverbindungen nach Abu Dhabi ab 2025. Vor einigen Tagen hatte die Gesellschaft ein Video in den Sozialen Medien geteilt, mit Hinweisen auf die möglichen neuen Reiseziele. In den Kommentaren wurde daraufhin fleißig geraten, um welche Ziele es sich handeln könnte. Immer wieder fiel auch Hamburg als mögliche neue Verbindung.

Brancheninsider: Verbindung Hamburg – Abu Dhabi könnte kommen

The wait is over. 10 incredible new destinations and over 90 cities to explore.



Learn more today on https://t.co/fH42y84Pb1 #Etihad pic.twitter.com/KyEBIH44kv — Etihad Airways (@etihad) November 25, 2024

Der Grund: Eine Szene des Videos zeigt eine Frau in Bademantel in einem Wellnessbereich. Neben ihr, auf einem Tisch, ist eine Karte mit der Aufschrift „Wohlfühlen“ und einem Abdruck der Elbphilharmonie zu sehen. Doch als Etihad Airways nun am Montagmorgen die Liste der zehn neuen Flugverbindungen verkündet, fällt auf: Hamburg steht nicht auf dieser Liste.

Wurden hier also falsche Hinweise zur Verwirrung in das Video eingefügt? Der Brancheninsider „airliners.de“ hatte zuvor berichtet, dass Etihad tatsächlich ab dem 30. März kommenden Jahres zwischen Abu Dhabi und Hamburg fliegen soll. Der Insider bezieht sich dabei auf eine „vertrauenswürdige Quelle“. Eine offizielle Bestätigung der Airline gibt es aber bislang nicht. In Deutschland hat Etihad Airways bislang Verbindungen nach Frankfurt, Düsseldorf und München. (mp)