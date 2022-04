Airline erweitert Streckennetz ab Hamburg um attraktives Reiseziel

Innerhalb kürzester Zeit können Hamburger:innen ab sofort von der Hansestadt direkt in das romantische Verona reisen. Pünktlich zum Osterwochenende wird die „Romeo-und-Julia-Stadt“ wieder von Hamburg aus angeflogen.

Montags und freitags starten Flugzeuge der Linie Eurowings in Hamburg und fliegen Italien-Liebhaber direkt in die romantische Stadt am Gardasee. Das teilt der Hamburger Airport am Karfreitag mit.

Die Flugzeit beträgt knapp zwei Stunden. Tickets gibt’s ab 59,99 Euro pro Strecke.

Attraktives Reiseziel: von Hamburg nach Verona

„Die Stadt von Romeo und Julia ist eine der schönsten und romantischsten Städte Italiens“, so die Pressestelle von Hamburg Airport. In der Stadt in Norditalien befindet sich der bekannte Balkon, der in der Tragödie von Shakespeare eine große Rolle spielt.

Nur knapp eine Stunde entfernt von Verona: der Gardasee

Unweit von Verona befinden sich außerdem zahlreiche Wanderrouten in den Lessinischen Bergen. Innerhalb einer Stunde mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln ist zudem der Gardasee erreicht.

„Wir freuen uns sehr, unseren Passagieren mit Verona ein neues Top-Ziel in Europa anbieten zu können“, so Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

„Der Trend zeigt: Die Norddeutschen möchten ihren lang ersehnten Urlaub jetzt voll auskosten und ihr endgültiges Reiseziel schnell erreichen“. Durch die neue Direktverbindung von Hamburg nach Verona sei dieser Wunsch erfüllt.