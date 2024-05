Gutes Essen ist wie ein kleiner Urlaub. Erst recht, wenn‘s auf dem Teller die Lieblingsgerichte aus den Lieblingsländern gibt. Pizza auf der Piazza, Wein mit Wasserblick, Teller voller Tapas – dafür muss man nicht in den Süden fahren. Wir haben Tipps für Highlights quer durch die Stadt. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr …

Spanien

Ein heimlicher Spanien-Star ist das „Portomarin“ in der Dorotheenstraße 180 (Winterhude). Die Küche ist qualitativ hochwertig, die Weinauswahl überragend, die Preise entsprechend etwas höher. Etwas TV-Glanz bekommt man in der „Flottbeker Schmiede“ (Baron-Voght-Straße 79, Nienstedten), denn hier kocht Helena Gouveia, die in mehreren Fernsehsendungen mit ihrer Kunst am Herd begeistern konnte. Eine echte Tapas-Schmiede! Auch in Wandsbek gibt es eine wahrhafte Spanien-Perle: „Christoffer’s Singin Tapas“ (Lesserstraße 205). Inhaber Edwin Michael Christoffer und seine Mitarbeiter haben immer ein Lied auf den Lippen, dazu klassische Tapas, was will man mehr?!

Frankreich

Alena Oellerich (36)

Essen wie Gott in Frankreich? Dafür muss man Hamburg nicht verlassen. Die Patisserie-Dichte ist enorm. In der Schanze begeistert die „Patisserie Madeleine“ (Susannenstraße 6) mit edelsten Backkreationen, die einen direkt nach Montmartre bringen. Wer es klassisch mag, ist im „Marseille“ an der Großen Elbstraße 164 (Altona-Altstadt) genau richtig. Die Karte ist übersichtlich, aber allein die Käseauswahl ist den Weg an die Hafenkante wert. Frankreich steht für gehobene Küche, aber auch für Crêpes und Galettes. Richtig gut sind die im „Ti Breizh“ (Deichstraße 39, Altstadt).

Griechenland

Kalliopea Brandstäter

Die griechische Küche steht für viel und deftig. Und die Griechen selbst für ihre Herzlichkeit. Die erlebt man in Ottensen bei „Nostalgia bei Sotiris“ (Eulenstraße 49). Hier gibt es Klassiker (kein Gyros!), eine gute vegetarische Auswahl, viele Außenplätze und eine familiäre Atmosphäre, die dazu führt, dass der Laden stets rappelvoll ist. Wer es gehobener möchte, geht ins „The Greek“ (Vorsetzen 53, Neustadt). Küchenchef Michalis Josing bereitet Lammkoteletts zu, die im Mund zergehen, auch der gegrillte Oktopus ist ein Gedicht. Hinterher einen Ouzo, kurzer Gang über die Straße und man ist direkt an der Elbe. Herrlich! Wer Lust auf Fisch und Meeresfrüchte hat, wird in der Straße Neue Wöhr 14 (Barmbek-Nord) fündig. Das „Kalliopea“ ist nicht nur in Stadtparknähe, sondern bietet viel Fisch vom Grill!

Österreich

Yvonne und Alexander Tschebull

Vom „Kleinen Schwarzen“ bis Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster – wer in Hamburg ein Wiener Kaffeehaus sucht, findet es in der HafenCity. Zum Kaffee gibt es im „Klein und Kaiserlich“ (Am Kaiserkai 26), wie in der österreichischen Hauptstadt üblich, stets ein Glas stilles Wasser. Das Ambiente: An einer dunkelgrünen Tapete wacht im goldenen Rahmen der Kaiser über die Gäste und die gläserne Kuchenvitrine mit der Sachertorte. Raffiniert-rustikal wird es im „Marend“ – das heißt in Tirol so viel wie deftige Pause oder Jause. Zwei „Marend“-Lokale gibt es: Feldstraße 29 (St. Pauli) und in der Von-der-Tann-Straße 5 (Eimsbüttel). Rote-Bete-Knödel mit Ziegenkäse schmecken hier genauso gut wie die Tiroler Schlutzkrapfen. Und wer Lust auf ein Wiener Schnitzel hat, sollte ins „Tschebull“ (Mönckebergstraße 7, Altstadt).

Italien

Urlaub – das bedeutet für viele Menschen: Italien. Und Italien bedeutet: Pizza. Bei den „Pizzamachern“ (Eppendorfer Weg 244, Hoheluft-Ost) ist der Name Programm: Krosser Teig, fruchtige Tomatensoße und frische Zutaten – hier machen sie eine der besten Pizzen der Stadt. Dazu ein eiskalter Aperol Spritz und auf der riesigen Außenterrasse das Gesicht in die Sonne halten, während Kinder und Kellner vorbeiwuseln – authentischer ist es wirklich nur in Italien. Oder in Harburg: Das „Momento di …“ am Veritaskai 3 ist unter Italien-Freunden ein echter Geheimtipp. Hier werden klassische Gerichte mit asiatischen Noten kombiniert. Oder man „reist“ nach Niendorf. Das Restaurant „La Terrazza“ (Adlerhorst 18) ist eine kleine Pasta-Perle. Die Terrasse ist großzügig, die Karte ständig wechselnd, die Pasta hausgemacht und Betreiberin Daliah Isabella Occhipinti unglaublich herzlich. Ein Hauch von Dolce Vita.

Moncef Dellandrea

Portugal

Portugiesisch? Isst man natürlich besonders gut im Portugiesenviertel. Und da stolpert man früher oder später automatisch ins „Olá Lisboa“ (Ditmar-Koel-Straße 18, Neustadt). Inhaber Carlos Sequeira ist gebürtig aus Lissabon, großer Benfica-Fan und bietet seinen Gästen traditionelle Küche an. Geeignet für Gruppen, denn die Fischplatten haben es in sich. Schräg gegenüber ist das „Porto“, eine echte Institution. Seit 40 Jahren gibt es hier Landesküche. Empfehlung: Die Kalbsbäckchen in Rotwein mit Süßkartoffelpüree. Und wer Lust auf Tapas hat, findet sie im „Ribatejo“ in Ottensen (Bahrenfelder Straße 56). An der Theke gibt es eine reichhaltige Auswahl an kalten Mini-Speisen zum Teilen und Sattwerden.