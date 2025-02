Amir D. (Name geändert) konnte es nicht fassen. Gerade noch hatte er sich Sorgen um sein Auto gemacht. Getriebeschaden. Dazu noch der laufende Kredit. Wie sollte er das alles bezahlen? Doch mit einem Schlag war der Mann seine Geldsorgen los. Ein Lottogewinn machte ihn, den Kassierer an einem Kiosk, zum Millionär. Der 47-jährige Hamburger berichtet in der MOPO, wie sich sein Leben seitdem verändert hat, wie die Leute auf seinen Gewinn reagierten und was ihm schwer zu schaffen machte.