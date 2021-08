Am Hamburger Flughafen gibt es für Reisende bald eine neue Verbindung nach Osteuropa. Ab Dezember fliegt die ungarische Airline „Wizz Air“ Sarajevo an – die bosnische Hauptstadt wird damit erstmals direkt mit Hamburg verbunden.

Zweimal wöchentlich fliegt „Wizz Air“ künftig zwischen Sarajevo und Hamburg. Start der neuen Verbindung sei am 16. Dezember, teilte der Hamburg Airport am Dienstag mit. „Sarajevo ist ein echter Geheimtipp in Osteuropa. Hier gibt es eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten zu bestaunen, gleichzeitig ist die Stadt modern und dynamisch“, sagte Dirk Behrens, Leiter Aviation.

Hamburger Flughafen erweitert Osteuropa-Angebot

Die ungarische Airline sei der größte Anbieter am Hamburger Flughafen, der Ziele in Osteuropa anfliege. In diesem Jahr seien bereits die rumänische Stadt Cluj und die serbische Hauptstadt Belgrad neu ins Programm genommen worden. „Wizz Air“ fliegt von Hamburg aus zudem nach Bukarest, Danzig, Kiew, Chisinau, Skopje, Tirana und Varna. (fbo)