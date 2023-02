Gestatten, ich bin Thomas Hirschbiegel, der MOPO-Flohmarktfuchs. Seit mehr als 50 Jahren besuche ich jede Woche Märkte im Norden und kaufe historische Dokumente, alte Fotos und alles, was mit Hamburg zu tun hat. Aber auch bei Design der 70er Jahre oder einer schönen alten Armbanduhr kann ich zu oft nicht widerstehen. In unregelmäßigen Abständen präsentiere ich meine neuesten Schätze. Heute: das Tagebuch aus dem Zweiten Weltkrieg.

Von idyllischen Bischofswiesen in den Alpen in die Hölle des zerstörten Hamburgs nach dem „Feuersturm“ 1943: Das kleine grüne Heftchen, das ich auf dem Flohmarkt am Museum der Arbeit in Barmbek entdeckte, hatte es in sich. Die unbekannte Tagebuch-Schreiberin gibt in packender Schilderung wieder, was die „Operation Gomorrha“ der Alliierten für ihre Heimatstadt bedeutet hat – und was für sie selbst.

Thomas Hirschbiegel ist der Flohmarkt-Fuchs. Florian Quandt Thomas Hirschbiegel ist der Flohmarkt-Fuchs.

Ihr Name war laut einer Fahrkarte in dem Heftchen vermutlich „Liedermann“ und sie war wohl so 17 oder 18 Jahre alt. Auf der ersten Seite hat sie liebevoll Edelweiß und blauen Enzian gemalt und geschrieben: „Reisetagebuch Ferienreise nach Bischofswiesen 1943“. Dort, vor den Toren von Berchtesgaden und mitten in den Bayerischen Alpen, war es damals im Sommer 1943 herrlich.

Die Hamburgerin schreibt über den ersten Urlaubstag, den 15. Juli: „Es ist Vollmond und die Glühwürmchen flirrten im Wald – wunderbar ist das alles.“ Später geht es dann an den Königssee und die junge Dame bringt zu Papier: „Herrlich hier, das Echo. Das grün-blaue kristallklare Wasser, ringsum meine guten Kameraden – die Felsriesen.“ Weiter schwärmt sie: „Ich lebe hier wie im Märchenparadies.“ Doch die Tage im Paradies sind gezählt.

Die junge unbekannte Hamburger Tagebuchschreiberin hielt ihre Erlebnisse in feinster Schreibschrift fest, verzierte die Seiten liebevoll mit Zeichnungen von Alpenblumen. Florian Quandt Die junge unbekannte Hamburger Tagebuchschreiberin hielt ihre Erlebnisse in feinster Schreibschrift fest, verzierte die Seiten liebevoll mit Zeichnungen von Alpenblumen.

Am Sonntag, dem 25. Juli, sitzt die Schreiberin im Berchtesgadener „Café Rottenhöfer“ vor einem Stück Blaubeerkuchen, als der Nazi-Rundfunk meldet: „Terrorangriff auf Hamburg“. Sie schreibt angstvoll: „Nun heißt es Nachricht abwarten, ob unser Haus noch steht …“ Die Tagebuch-Schreiberin entdeckt auf einem Spaziergang ein fünfblättriges Kleeblatt und hofft, dass es ihr Glück bringt. Noch einige Tage Urlaub, dann heißt es: Heimfahrt nach Hamburg.

Flohmarkt-Fund: Tagebuch von junger Hamburgerin aus dem Zweiten Weltkrieg

Am 30. Juli sitzt die Frau in glühender Sommerhitze in überfüllten Zügen nach Hamburg und schon machen Gerüchte in den Waggons die Runde: Alles, wirklich alles sei zerstört worden. Typhus sei ausgebrochen. Niemand komme mehr nach Hamburg hinein und keiner mehr hinaus.

So sieht es heute an der 1943 zerstörten Gluckstraße aus: MOPO-Reporter Thomas Hirschbiegel blättert in dem Tagebuch. Florian Quandt So sieht es heute an der 1943 zerstörten Gluckstraße aus: MOPO-Reporter Thomas Hirschbiegel blättert in dem Tagebuch.

Die Tagebuch-Schreiberin fährt die Nacht durch und morgens stoppt der Zug in Uelzen. In umgekehrter Richtung erreichen Züge mit evakuierten Hamburgern den Bahnhof, die starren die Urlauber an, sagen: „Kehrt um! Was wollt ihr in Hamburg? Bleibt weg von dort! Hamburg ist eine tote Stadt. Hamburg existiert nicht mehr.“

„Operation Gomorrha“ 1943: Rückkehr in das zerstörte Hamburg

Militärstreifen lassen niemanden mehr in die Stadt. Doch sie kann sich als Helferin des Roten Kreuzes (DRK) ausweisen und sie darf mit einem Bus in die Hansestadt fahren. Dem geht am Rathaus das Benzin aus und weiter geht es durch St. Georg mit einem Lastwagen der SS und die junge Frau schreibt: „Es stand kein Haus mehr. Überall nur Trümmer. An eingestürzten Mauern hatten die Menschen geschrieben, wer noch lebt oder tot ist. Es war schauderlich.“

Irgendwann kommt der Laster nicht mehr weiter und die Frau stolpert zu Fuß weiter nach Barmbek. Sie schreibt: „Karstadt Barmbek – nur noch ein Trümmerhaufen. Wagnerstraße auch. Trotzdem hatte ich noch bis zuletzt Hoffnung, dass unser Haus an der Gluckstraße noch steht. Doch dann stand ich vor der erschütternden Trümmerstätte. Ich brach zusammen und dachte, das ist zu viel, das kann kein Mensch überleben, ausweglos.“

Doch dann keimt Hoffnung auf. Die Tagebuch-Schreiberin kommt bei einer Bekannten in Blankenese unter. Gertrud W. nimmt sie und ihre Eltern auf. Doch die ältere Frau wird zunehmend verwirrt, hält Selbstgespräche, schimpft nur noch. Schließlich kommt die obdachlose Familie in einer Wohnung an der Klosterallee in Harvestehude unter. Die junge Frau kommt zur Ruhe und schließt ihr Tagebuch: „Welch ein Unglück ist über Hamburg hereingebrochen. Man denkt an ein Gottesgericht, an den Weltuntergang.“