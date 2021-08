Vollsperrungen in der City: Rund um die Alster: Radwege werden weiter ausgebaut

Gute Nachrichten für Hamburgs Radler: Die Alster-Fahrradachsen werden weiter ausgebaut! Die Bauarbeiten starten mitte August und werden planmäßig im Herbst 2021 abgeschlossen sein. Wehrmutstropfen: Eine Dauerbaustelle bahnt sich an – und zwar im Stadtteil Uhlenhorst von der Fährhausstraße bis Schwanenwik, inklusive Vollsperrungen.

Wie die Pressestelle des Senats mitteilt, wird der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) die Alster-Fahrradachsen im Bereich Fährhausstraße, Schöne Aussicht und Eduard-Rhein-Ufer weiter ausbauen.

Los geht es schon am Montag, den 17. August. Dabei wird es laut Senat zunächst am Eduard-Rhein-Ufer von dem Tag an bis Mitte September eine Vollsperrung geben. Der Baustellenbereich befindet sich zwischen Schwanenwik und Schöne Aussicht. Eine Umleitung für den Radverkehr wird laut Pressemitteilung ausgeschildert sein.

Radler in Hamburg: Vollsperrung auf Alster-Fahrradachsen

Weiter geht es dann von Mitte September bis voraussichtlich Mitte 2021: Dann gibt es Bauarbeiten im Bereich Schöne Aussicht, zwischen Eduard-Rhein-Ufer bis zur Einmündung Auguststraße (bis Anfang 2021) und danach im Bereich der Einmündung Auguststraße bis zur Einmündung Karlstraße. Für diesen Bauabschnitt wir laut Pressemitteilung ein drei Meter breiter, sogenannter „Zwei-Richtungs-Radweg“ eingerichtet.

Der letzte Abschnitt der Baumaßnahmen befindet sich dann im Bereich Fährhausstraße zwischen der Einmündung Karlstraße bis zur Kreuzung Herbert-Weichmann-Straße. Auch dort wird es dann einen Zwei-Richtungs-Radweg geben. Die letzten Bauarbeiten werden laut Senat dann im Herbst 2021 abgeschlossen sein. (maw)