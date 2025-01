Vollsperrung im Alten Elbtunnel: Was Fußgänger und Radfahrer jetzt wissen müssen

Der Elbtunnel wird aktuell umfassend saniert. Am Montag wird er deswegen erneut für knapp zwei Wochen voll gesperrt. Radfahrer und Fußgänger müssen die Elbe auf anderen Wegen überqueren.

Ab dem 20. Januar um 5.30 Uhr ist das Bauwerk nicht mehr befahrbar. Die Sperrung gilt bis Freitag, den 31. Januar um 20 Uhr. Für Radfahrer gibt es in dem Zeitraum eine Umleitung über die Freihafenelbbrücke, die entsprechend ausgeschildert ist.

Fährersatzverkehr: Auch am betroffenen Wochenende

Außerdem kann die Elbe mit Hilfe der HVV-Linienfähren überquert werden. Die Linie 75 fährt unter der Woche von 5.30 Uhr bis 17.30 Uhr im 15-Minuten-Takt von den Landungsbrücken bis nach Steinwerder und zurück.

Die Linie 73 fährt werktags ab 4.50 Uhr im 20-Minuten-Takt bis zur Ernst-August-Schleuse. Von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr und von 16.50 Uhr bis zum Betriebsschluss um 21.30 Uhr im 40-Minuten-Takt.

An dem betroffenen Wochenende wird ein Fährersatzverkehr eingerichtet. Am 25. und 26. Januar legt die Linie 75 von 7 Uhr bis 19 Uhr jeweils zur vollen Stunde an den Landungsbrücken ab. Die Rückfahrt von Steinwerder startet jeweils um Viertel nach.

Sanierung des Alten Elbtunnels läuft seit 2019

Grund für die Sperrung sind die Sanierungsarbeiten am Alten Elbtunnel. Hierfür müssen im nächsten Schritt große Stahlbauteile ausgebaut und dann mit Hilfe eines Krans aus dem Tunnelschacht gehoben werden.

Die Sanierung der Weströhre läuft seit 2019. Seitdem ist der Alte Elbtunnel – auch St. Pauli Elbtunnel genannt – nicht mehr für Autos befahrbar. Die allgemeine Sanierung des Tunnels begann bereits 1994. 2026 sollen die Arbeiten nach mehr als 30 Jahren endlich abgeschlossen sein.

Der über 100 Jahre alte, denkmalgeschützte Tunnel verbindet die Landungsbrücken (St. Pauli) auf einer 426 Meter langen Strecke direkt mit dem Industriegebiet in Steinwerder. Pro Jahr nutzen ihn rund eine Million Fußgänger und 300.000 Radfahrer. (mp)