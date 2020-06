Vollgas in Hamburg: Polizei stoppt Motorrad-Raser – mit 143 (!) Sachen

Waltershof -

Diese Spritztour wird richtig teuer! Am Dienstagabend raste ein Motorrad-Fahrer zwei Beamten an einer Ampel in Waltershof davon – mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Jetzt muss er sein Fahrzeug für die nächste Zeit stehenlassen und ordentlich blechen.

Wie die Polizei erklärte, hielt am Dienstag um 19.57 Uhr ein Motorrad-Fahrer mit seiner „BMW R 1250 GS“ neben zwei Motorrad-Polizisten an einer roten Ampel an der Kreuzung Finkenwerder Straße/ Am Genter Ufer. Als die Ampel auf Grün umschlug, beschleunigte der Fahrer seine Maschine stark und raste stadteinwärts los.

Hamburg: Raser fuhr mehr als doppelt so schnell wie erlaubt

Laut Polizei fuhr er in der 60er-Zone mit satten 143 Kilometern pro Stunde vor den Beamten weg. Keine gute Idee – denn die Polizisten stoppten den Mann kurze Zeit später und unterzogen ihn einer Kontrolle. Für die nächsten Monate muss der Motorrad-Raser nun sein Fahrzeug stehen lassen.

Auf Grund der Ordnungswidrigkeit erwartet ihn ein Fahrverbot von drei Monaten, zwei Punkte in Flensburg sowie ein saftiges Bußgeld von knapp 1.400 Euro. (maw)